Gandolfi e Reina sul podio al Cross della Valsugana, sigillo di Korir e Chekwemoi: gli Europei si avvicinano

La stagione riservata alle corse campestri alle nostre latitudini si è ufficialmente aperta con il Cross della Valsugana, tradizionale evento del calendario nazionale giunto ormai alla quindicesima edizione. Sui pratoni di Levico Terme (in provincia di Trento) e avrà un peso specifico di rilievo in vista degli Europei di Cross, che andranno in scena domenica 13 dicembre a Belgrado (Serbia). Gli atleti si sono sfidati su un tracciato di 7,5 chilometri all’interno del parco Segantini, a ridosso delle sponde del celebre lago locale.

Il keniano Felix Korir Kiptarius era tra i favoriti della vigilia e si è imposto in solitaria grazie a una bella progressione nel finale, tagliando il traguardo con il tempo di 21:44 e un vantaggio di sei secondi nei confronti dello svedese Emil Millan De Oliva (21:50), mentre Hassan Chani dal Bahrain ha completato il podio (22:15). Bel quarto posto per Francesco Alliegro, classe 1999 tesserato per la Libertas Unicusano Livorno, che ha completato lo sforzo in 22:32.

L’ugandese Fellister Chekwemoi ha piazzato la rasoiata risolutiva nell’ultimo quarto di gara e ha vinto la prova femminile con il crono di 25:46, precedendo due italiane: secondo posto per la convincente Sara Gandolfi (25:54 per la classe 2002) e terza piazza per Nicole Reina (26:01 per classe 2007), che si sono lasciate alle spalle la keniana Eda Jerotich (27:31) e la marocchina Kadhija Benkassem (28:21). Valeria Minati ha prevalso su Lucia Arnoldo tra le promesse (19:55 contro 20:10, prima e seconda sui 6 km).