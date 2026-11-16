Gaia Caforio: “Battere Giulia Rizzi mi ha dato una grande carica. Sto cercando di calibrare corpo ed esplosività”

Nella nuova puntata di FOCUS, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, l’attenzione si è spostata sulla scherma. L’ospite è stata infatti Gaia Caforio, giovane promessa della spada italiana. La classe 2003 ha raccontato gli inizi con la scherma ed i primi risultati a livello europeo, soffermandosi poi sui successi individuali e di squadra e sugli obiettivi futuri.

L’approccio tardivo: “Ho iniziato ad undici anni ma i primi risultati li ho avuti a 18 anni. Ho iniziato un po’ tardi rispetto alle altre ragazze. A 17 anni ho iniziato la mia carriera professionistica in Aeronautica Militare. La mia carriera per ora non è stata molto lunga però vedremo…”.

La scelta dell’arma: “La spada non è stata subito la mia scelta. Passeggiando a Torino ho visto una gigantografia della scherma, da lì ho iniziato ad interessarmi. Mi hanno subito indirizzato alla spada. Ho scelto la scherma ma non l’arma, nonostante la spada sia bellissima. Quella più divertente è la sciabola perché si attacca molto ed a me piace”.

I primi risultati: “Nel mio primo anno cadetti mi sono fatta le ossa, avevo bisogno di crescere. Nel secondo anno under 17 ho fatto la mia prima vittoria europea ed ho pensato che quella potesse essere la mia strada. Da quel momento ho capito che i sacrifici che avevo fatto avevano un senso. Io sono partita tardi, vedevo le mie compagne vincere. Per me non è arrivato tutto subito”.

Il 2020: “Il bronzo individuale e l’oro europeo sono stati bellissimi. Dovevamo fare i Mondiali ma c’è stato il Covid. Il bronzo è stata la mia prima medaglia all’Europeo che mi ha dato più consapevolezza dell’atleta che sono. L’ultimo anno under 21 ho avuto costanza ma non di grandi risultati. Poi però prima o poi il tuo momento arriva”.

L’oro ad Antalya: “Non è scontato vincere il titolo Europeo. Tu sei pronto a dare il massimo ma non è facile. Al primo anno under 23 vincere è stato molto bello. L’anno dopo sono arrivata seconda perdendo di uno stoccato, l’anno dopo ancora ho vinto. La continuità è stata importante, con il lavoro ed il sacrificio si arriva ai risultati. Ci deve essere sicuramente anche il divertimento ma non si deve sottovalutare nessuno”.

Le prime competizioni Mondiali: “Battere Giulia Rizzi mi ha dato una grande carica per entrare nelle migliori otto in Coppa del Mondo. Fare bene in quelle competizioni è stata una emozione grande. Era da un anno che facevo le assolute in una Coppa del Mondo, arrivare in finale è stato importante. Il divertimento non cambia ma ora mi focalizzo di più”.

Sul bronzo a squadre in Coppa del Mondo: “Sempre un onore rappresentare l’Italia e l’Aeronautica. La gara a squadre è più bella dell’individuale, si crea un gruppo con le altre. Non è mai una cosa facile ed è stata una bella esperienza. Capisci sempre di più come funziona l’alto livello”.

L’oro Mondiale a squadre: “Non sai sempre se arrivi alla vittoria, ci sono tante condizioni. Abbiamo fatto in ritiro un grande lavoro su tutti i particolari. Siamo tutte forti e ci meritiamo di essere tutte lì. Grazie all’attenzione sui dettagli abbiamo fatto la differenza. Le ragazze all’Europeo mi avevano viste agitata al precedente Europeo e mi hanno tranquillizzata. La vittoria ai Mondiali è arrivata con tanta sofferenza, forse è stata ancora più bella per questo”.

I progressi in pedana: “Fino a poco tempo fa mi piaceva attaccare. Non davo così importanza agli errori. Sto cercando adesso di calibrare il mio corpo. Sono molto esplosiva e sto ancora cercando di lavorare su alcuni aspetti”.

Chiudendo sugli obiettivi: “Tra poco partiremo per la seconda tappa di Coppa del Mondo. Spero di fare un podio in Coppa del Mondo e poi vedremo. Per ora procediamo con calma, chiedo molto a me stessa ma sto sempre con i piedi per terra. Io continuo con il mio lavoro”.