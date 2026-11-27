Un Super Miro Tabanelli ha sfiorato la vittoria alla prima uscita stagionale. L’azzurro ha conquistato la seconda piazza in occasione della prima tappa valida per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci freestyle, specialità big air, appena conclusa sulla neve di Innsbruck. Prestazione da spellarsi le mani per l’emiliano, capace di realizzare due salti eccezionali, con nota di merito per il secondo.

Il nostro portacolori ha tenuto l’asticella alta sin dal primo tentativo, dove ha stampato uno Switch left tail butter dub bio 1620 indy truck che ha ricevuto una valutazione di 91.25. Alzando la posta in palio nel secondo salto, il nativo di Bologna ha quindi passato in rassegna un Left double 1980 Stalefish, valutato 90.00 per un totale di 181.25.

Meglio di Miro solo lo statunitense Cody Laponte, il quale ha fatto la differenza nel primo salto: uno Switch right dub 900 bring back 540 safety premiato con la bellezza di 94.75. Il nordamericano è poi stato bravo ad attestarsi sopra l’importante soglia dei 90 punti nel Left nose butter dub bio 1440 safety, che ha ricevuto un giudizio di 90.25 per 185.00 totali.

Da citare poi quanto fatto dallo svedese Jesper Tjader, piazzatosi sul gradino più basso del podio con 168.25 (87.00 + 81.25), gravitando sempre nelle posizioni che contano in entrambi i segmenti. La Coppa del Mondo proseguirà la prossima settimana con la seconda tappa, in scena a Pechino dal 3 al 5 dicembre.