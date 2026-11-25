Dopo un weekend da dimenticare tra le luci di Las Vegas, la Ferrari arriva in Qatar (27-29 novembre) con un solo obiettivo: voltare pagina immediatamente. Negli Stati Uniti non hanno pesato soltanto le difficoltà in pista, culminate con una doppia eliminazione in Q2, ma soprattutto le tensioni interne esplose dopo l’ennesimo contatto in gara tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Nonostante le voci su possibili provvedimenti disciplinari o nuove regole d’ingaggio, da Maranello non è arrivato alcun comunicato ufficiale, segno della volontà di gestire la situazione all’interno del box.

A spegnere le polemiche e a richiamare tutti all’ordine ci ha pensato direttamente il Team Principal Frédéric Vasseur, che alla vigilia della trasferta sul circuito di Lusail ha fissato la rotta per il finale di stagione: “Affrontiamo il weekend in Qatar determinati a reagire come squadra e a esprimerci al livello che ci aspettiamo da noi stessi“, ha dichiarato il manager francese (fonte: sito ufficiale della Ferrari), sottolineando la necessità di compattezza in un momento cruciale dell’anno.

Con il titolo piloti già matematicamente nelle mani di Kimi Antonelli (a quota 402 punti), alla Rossa restano due appuntamenti – Qatar e Abu Dhabi – per blindare il secondo posto nella classifica Costruttori dall’assalto di Red Bull e McLaren e per difendere il podio iridato di Lewis Hamilton. Il pilota britannico occupa infatti la terza posizione a quota 267 punti, distante 37 lunghezze da Max Verstappen ma con appena tre punti di margine sulla coppia formata da George Russell e Lando Norris (264), mentre Charles Leclerc insegue al sesto posto con 250 punti.

Dal punto di vista tecnico, la pista qatariota offre alla SF-26 un’occasione immediata di riscatto. A differenza dei lunghi rettilinei del Nevada, il layout di Lusail presenta sequenze filanti e curvoni ad alta velocità che dovrebbero esaltare il bilanciamento aerodinamico della monoposto di Maranello. A complicare i piani dei muretti ci sarà però il fattore gomme: a causa degli elevati carichi laterali e del rischio graining, Pirelli ha imposto un limite massimo di 27 giri per singolo treno di pneumatici, un vincolo che sui 57 giri della gara domenica obbligherà tutti ad almeno due soste.

Un aspetto evidenziato dallo stesso Vasseur nel presentare le sfide del fine settimana: “Lusail presenta caratteristiche molto diverse rispetto a Las Vegas, a cominciare dalle lunghe sequenze di curve ad alta velocità. Anche il limite di 27 giri per ciascun set renderà particolare la gestione degli pneumatici e della strategia“. Senza il format Sprint a ridurre il tempo in pista, il lavoro al venerdì e al sabato mattina tornerà centrale: “Avremo tre sessioni di prove libere per preparare al meglio la vettura e l’obiettivo è chiaro: massimizzare ogni aspetto del weekend e portare a casa un risultato solido con entrambe le vetture“.