Frederic Vasseur è costretto, nuovamente, a provare a salvare il salvabile in casa Ferrari al termine delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, ventiduesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Lusail le due vetture di Maranello hanno deluso e non poco, dimostrandosi sin da subito lontanissime dalla possibilità di centrare la pole position o, quantomeno, le prime file. Una delusione cocente per il team del Cavallino Rampante che domani, a quanto pare, vivrà una domenica di totale sofferenza.

La pole position è andata a George Russell che ha centrato un eccellente 1:21.695 con 128 millesimi di vantaggio sul compagno di scuderia Kimi Antonelli, mentre è terzo Lando Norris a 480. Quarta posizione per Oscar Piastri a 550, quinta per Isack Hadjar a 596 millesimi dalla vetta, sesta per Max Verstappen a 637, mentre in settima troviamo Charles Leclerc a 1.260. Ottavo Arvid Lindblad con un distacco di 1.337, quindi nono Lewis Hamilton a 1.413 mentre completa la top10 Liam Lawson a 1.439.

Al temine delle qualifiche odierne il team principal francese ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente un sabato complicato. Perché abbiamo concluso con un distacco simile? Non è né per colpa del potenziale del motore o del telaio. Tutto dipende dall’adattamento alle condizioni particolari di questa pista e, non ultimo, il mettere le gomme in condizioni di dare il proprio massimo. Stiamo faticando molto e siamo sul punto che possiamo anche fare 4 giri di fila e non migliorare il tempo”.

Fred Vasseur prosegue: “Pirelli in questo weekend ha imposto pressioni altissime agli pneumatici anteriori. Non è una scusa perché è così per tutti. Di sicuro noi non stiamo trovando il giusto modo di lavorare con le gomme”.

Ultima battuta sulle polemiche interne tra i due piloti: “Ho letto tanto su questo argomento. Lo so come vanno le cose, dopotutto noi siamo i più esposti di tutti. Non possiamo impedire che vengano scritte stupidaggini. L’unica cosa che conta è che io, Charles e Lewis abbiamo parlato e risolto ogni questione. Abbiamo discusso dopo Las Vegas e abbiamo chiarito tutto”.