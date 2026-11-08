Francesco Bagnaia dopo il tremendo incidente di Lusail: “Tornerò, voglio prende le cose positive dal weekend”

Due dita del piede destro rotte e un’operazione all’orizzonte: Lusail chiude in anticipo il fine settimana di Francesco Bagnaia, travolto nella Sprint Race di ieri da Fermin Aldeguer proprio quando il pilota della Ducati Factory aveva ritrovato ritmo e competitività, dopo mesi di stagione in salita. Il tre volte campione del mondo rientrerà in Italia nelle prossime ore per essere sottoposto all’intervento.

Bagnaia, già destinato all’Aprilia per il futuro, non si è lasciato abbattere: attraverso un post su Instagram ha voluto rassicurare i tifosi e ringraziarli per la vicinanza, scegliendo un tono sereno e guardando al lato positivo di una situazione tutt’altro che semplice.

“Che posso dire? Torno subito, ragazzi“, ha scritto il #63 sul social. “È strano dirlo, ma il Qatar è stato davvero uno dei migliori weekend della stagione per me. Purtroppo, a volte, per quanto ci si sforzi di ribaltare la situazione, le cose semplicemente non vanno come vorresti. E non c’è nulla che tu possa fare al riguardo. Mi dispiace davvero, ma voglio trarre gli aspetti positivi da questo weekend, perché abbiamo passato troppo tempo a sentirci frustrati. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Sto bene“.

In buona sostanza, si vuol prendere quel che di buono ha lasciato l’esperienza in Qatar. Un modo per aggrapparsi ai segnali di ripresa visti in pista, prima che un incidente non voluto li interrompesse.

MESSAGGIO SU INSTAGRAM DI FRANCESCO BAGNAIA