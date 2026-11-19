La Maratona di Valencia 2026 potrebbe segnare un momento storico per l’atletica, perché Fotyen Tesfay proverà a siglare il nuovo record del mondo di maratona: già seconda donna di sempre con il crono di 2h10:51, la keniana darà l’assalto allo storico primato siglato da Ruth Chepngetich (2h09:56 nel 2024). L’appuntamento è per domenica 6 dicembre, a partire dalle ore 08.15 nella località spagnola, dove è annunciato un parterre davvero di lusso.

La 28enne incrocerà la keniana Agnes Ngetich in un duello che si preannuncia particolarmente avvincente e con sul tavolo un montepremi sontuoso: un milione di euro per chi riuscirà a siglare il record del mondo in questo appuntamento con etichetta Platinum di World Athletics, dunque con i pass olimpici in palio (i primi cinque classificati staccheranno il biglietto per i Giochi di Los Angeles 2028).

Ricordiamo che Ngetich sarà al debutto sulla distanza, tra l’altro in una città dove corse i 10 km in 28:46, diventando la prima donna a scendere sotto i ventinove minuti sulla distanza in strada. Ngetich è la campionessa del mondo di mezza maratona e di cross (personale di 1h03:04 sui 21,097 km), dunque sarà un’avversaria decisamente dura da battere per Tesfay.