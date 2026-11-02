Flavio Cobolli rinuncia all’ATP di Parigi: “Sento ancora un po’ di fastidio, non voglio rischiare”

Flavio Cobolli alza bandiera bianca e non prenderà parte al Masters 1000 di Parigi 2026, ultimo torneo della stagione regolare ATP valevole per la qualificazione alle Finals di Torino. Il numero due d’Italia ha scelto di dare forfait, non avendo ancora recuperato appieno dal risentimento muscolare alla coscia riscontrato quattro giorni fa a Vienna durante il derby con l’amico Matteo Berrettini.

“Speravo davvero di farcela. Oggi, dopo il media day, ho provato ad allenarmi in palestra, ma sento ancora un po’ di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi. Questa città mi ha regalato le due settimane più importanti della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe significato tanto. Ora testa al recupero“, l’annuncio del 24enne romano tramite i social.

A questo punto Cobolli non può far altro che incrociare le dita e sperare di rientrare comunque tra gli otto giocatori ammessi al Master di fine stagione, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Attualmente l’azzurro occupa la sesta piazza nella Race (ma con l’assenza dell’infortunato Jannik Sinner è virtualmente quinto) con un margine di 520 punti sull’australiano Alex De Minaur, il primo degli esclusi.

Flavio può permettersi di venire superato questa settimana da un massimo di tre inseguitori per raggiungere il prestigioso obiettivo del pass per le ATP Finals, mentre se venisse scavalcato da quattro avversari (scenario molto difficile ma non impossibile) andrebbe a Torino da prima riserva.