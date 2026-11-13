Flavio Cobolli pronto alla sfida: “Voglio portare in alto il nome di Sinner, lui meritava di essere qui”

A poche ore dal via delle ATP Finals 2026, i riflettori della Inalpi Arena sono tutti puntati su Flavio Cobolli. Unico azzurro qualificato nel tabellone di singolare, l’attuale numero 6 del mondo raccoglie un’eredità pesante ma affascinante, quella di trascinare il tifo di casa in un’edizione che vede ai box Jannik Sinner.

Ed è proprio al campione altoatesino che Cobolli ha voluto dedicare il suo primo pensiero ai microfoni di Sky Sport: “Spero di portare in alto il nome di Jannik perché avrebbe meritato di essere qui con me, sicuramente. Spero di far divertire tutti quelli che verranno a seguire le partite. Ho già sentito il grande calore del pubblico e spero di ripagare questa fiducia“.

Nonostante sia l’unico rappresentante italiano in singolare, Cobolli non sente il peso dell’isolamento, bensì l’orgoglio di far parte di una generazione d’oro: “Sono parte di un movimento straordinario, siamo in tanti e spero di portare il mio tennis e il vero Flavio nella settimana“.

Il sorteggio ha riservato all’azzurro un girone di altissimo livello, in cui figura anche Carlos Alcaraz. Cobolli, forte della fiducia accumulata in un 2026 da incorniciare, non si tira indietro: “Credo che non sia una sfida facile (sorride, ndr.). Mi giocherò però le mie carte e sono fiducioso per il tennis che sto esprimendo qui a Torino. È un campo che mi piace e ho tutte le carte in regola per fare un buon torneo in generale. A primo impatto sono veramente felice di essere qui e di godermi questa settimana“.

Prima di pensare allo spagnolo e a Frances Tiafoe, però, il calendario mette subito sulla strada dell’azzurro un ostacolo complicatissimo: l’esordio nella sessione serale di lunedì 16 novembre contro Daniil Medvedev. Un avversario che sul veloce indoor esprime il suo miglior tennis, ma che Cobolli è pronto ad affrontare a viso aperto.

“Speriamo di esaltarci in tutta questa settimana” – ha sottolineato Cobolli proiettandosi sul match d’apertura – “La sfida contro Daniil sarà molto complicata, è molto in forma, dà fastidio un po’ a tutti, è la superficie che preferisce. Dovrò, quindi, stare molto attento, partire forte, senza timori e con l’aiuto del pubblico secondo me potrò fare una grande partita“.