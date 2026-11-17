Arthur Fils si è reso protagonista di una bella rimonta alle ATP Finals, risalendo la china dopo aver ceduto il primo set allo spagnolo Rafael Jodar e riuscendo a vincere la partita con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-2 sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino. Dopo la sconfitta al terzo set contro lo statunitense Ben Shelton, il tennista francese è riuscito a rialzare la testa nel capoluogo piemontese e rimane in corsa per la qualificazione alle semifinali del torneo di fine stagione, ma sarà fondamentale la partita che giocherà tra due giorni contro il tedesco Alexander Zverev.

Grazie a questo risultato, Arthur Fils ha guadagnato 200 punti e ha operato un sorpasso nel ranking ATP: il 22enne transalpino si è issato a quota 3.825 punti ed è balzato al sesto posto nella graduatoria internazionale, scavalcando il nostro Flavio Cobolli. Il tennista romano è ora scivolato in settima piazza con 3.680 punti all’attivo, ma avrà la possibilità di firmare il controsorpasso domani sera, quando affronterà lo statunitense Frances Tiafoe (al momento ottavo con 3.390 punti).

Il nostro portacolori ha perso all’esordio contro il russo Daniil Medvedev, ma ha fornito una prestazione convincente al debutto assoluto in questa manifestazione e ora proverà a rimanere in corsa per le semifinali cercando di battere l’americano, per poi andare a fronteggiare il formidabile spagnolo Carlos Alcaraz. Nella classifica live, Zverev svetta con 9.250 punti davanti a Jannik Sinner (7.950), Carlos Alcaraz (6.300), Ben Shelton (5.370), Daniil Medvedev (4.020), Arthur Fils (3.825), Flavio Cobolli (3.680), Frances Tiafoe (3.390), Taylor Fritz (3.300), Rafael Jodar (3.234).