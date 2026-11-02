Flavio Cobolli incrocia le dita: chi può sorpassarlo a Parigi nella corsa alle ATP Finals

Flavio Cobolli è ad un passo dalla certezza aritmetica della qualificazione alle ATP Finals 2026, ma avendo dovuto rinunciare precauzionalmente al Masters 1000 di Parigi (a causa del risentimento muscolare alla coscia riportato quattro giorni fa a Vienna durante il derby con Matteo Berrettini) non sarà più padrone del suo destino e sarà costretto ad incrociare le dita per scongiurare un eventuale epilogo beffardo.

Ad oggi Cobolli si trova al sesto posto della Race (virtualmente quinto considerando l’assenza a Torino di Jannik Sinner) e può contare su un margine di oltre 500 punti sul decimo classificato Alex De Minaur, attualmente il primo degli esclusi dal “Torneo dei Grandi Maestri”. Flavio deve sperare semplicemente di venire superato da un massimo di tre avversari questa settimana a Parigi, mentre se scivolasse in decima piazza andrebbe alle Finals da prima riserva.

Tabellone e classifica alla mano, c’è una sola combinazione credibile che escluderebbe Cobolli dagli otto protagonisti delle Finals: Arthur Fils dovrebbe approdare almeno ai quarti di finale, Frances Tiafoe in semifinale e Rafael Jodar in finale, con nella parte alta del main draw parigino Alex de Minaur in finale oppure Novak Djokovic che arriva fino in fondo vincendo il torneo. A conti fatti la presenza in finale a Parigi di uno tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev (a cui possiamo aggiungere anche i vari Ben Shelton e Daniil Medvedev, tutti già certi di giocare a Torino) regalerebbe all’azzurro la qualificazione automatica per il Master.