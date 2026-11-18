Flavio Cobolli è stato aritmeticamente eliminato nella fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2026 di tennis: a Torino, nella seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl, l’azzurro, accreditato della quinta testa di serie, ha ceduto il passo anche allo statunitense Frances Tiafoe, numero 7 della manifestazione, con lo score di 7-6 (6) 6-0.

Nello stesso raggruppamento, nel primo pomeriggio di oggi, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del torneo, aveva regolato il russo Daniil Medvedev, numero 4 del seeding, con il punteggio di 6-2 6-4. Nella classifica del girone l’iberico è già certo del primo posto e quindi della qualificazione alle semifinali.

Per Flavio Cobolli, che affronterà proprio lo spagnolo nell’ultima giornata in un match ininfluente, invece, il quarto ed ultimo posto è aritmetico. L’iberico, invece, in caso di sconfitta con l’italiano, sarà raggiunto a quota 2 vittorie da uno dei due giocatori contro il quale ha vinto lo scontro diretto.

A giocarsi l’altro pass per le semifinali nello scontro diretto saranno Tiafoe e Medvedev. L’azzurro, invece, anche in caso di vittoria, sarà ultimo, avendo perso lo scontro diretto con entrambi i giocatori che potrebbero chiudere il girone con una sola vittoria.

CLASSIFICA ATP FINALS 2026

Gruppo Ivan Lendl

1 Carlos Alcaraz (Spagna) 2 vittorie (Percentuale set vinti: 100.00%. Percentuale game vinti: 70.59%)

2 Frances Tiafoe (Stati Uniti) 1 vittoria (Percentuale set vinti: 50.00%. Percentuale game vinti: 48.57%)

3 Daniil Medvedev (Russia) 1 vittoria (Percentuale set vinti: 50.00%. Percentuale game vinti: 47.50%)

4 Flavio Cobolli (Italia) 0 vittorie (Percentuale set vinti: 0.00%. Percentuale game vinti: 36.59%)