Si esaurisce nella prima fase a gironi l’avventura di Flavio Cobolli alle Nitto ATP Finals 2026 di tennis: l’azzurro ha perso le prime due sfide e chiuderà aritmeticamente al quarto ed ultimo posto in classifica nel Gruppo Ivan Lendl. Sarà ininfluente la sfida contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, già certo del primo posto nel girone.

Se da una parte il match non potrà cambiare il destino dell’azzurro e dell’iberico nella prima fase a gironi, dall’altra la sfida metterà comunque in palio un lauto assegno (anche solo per la partecipazione), e punti validi per il ranking ATP.

Prendere parte ai tre incontri della prima fase vale infatti 338mila dollari statunitensi, pari a circa 308mila euro, contro i 253500 dollari, pari a circa 231mila euro, per chi disputa solo due incontri, inoltre vincere un match della fase a gironi porta in dote ulteriori 405mila dollari, pari a circa 369mila euro.

Passando al ranking ATP, ogni match della prima fase a gironi mette in palio per il vincitore 200 punti per la classifica mondiale: Flavio Cobolli attualmente si trova a quota 3680 nella graduatoria live, dove è scivolato al settimo posto, e potrebbe salire a quota 3880.