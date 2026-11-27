La semifinale di Coppa Davis 2026 tra Italia e Cechia verrà decisa dal doppio. Jiri Lehecka pareggia la situazione sull’1-1 battendo Flavio Cobolli per 6-2 1-6 6-3 in una partita decisamente ballerina, difficile da prevedere e per certi versi anche da leggere. In un caso o nell’altro, la situazione è comunque ora affidata all’ultimo incontro, come già contro la Corea del Sud.

La prima svolta del match arriva sull’1-1 del primo set, in cui arrivano tanti errori da parte di Cobolli che sono alla base del break di Lehecka, che appare davvero molto carico, in una versione simile a quella vista a Tokyo e a Basilea, tornei in cui ha raggiunto la finale. Una mezza chance di rientrare l’italiano ce l’ha sul 2-3 30-30, ma qui il nastro non è amico di Flavio e così per il ceco le cose non solo restano tranquille, ma giunge anche a volare sulle ali della fiducia: si prende un altro break a 30 e poi chiude la pratica per 6-2.

Cambiano in certa misura le cose nel secondo parziale, con Cobolli che nel quarto game riesce a entrare di più, e meglio, negli scambi, tanto da togliere parecchi punti di riferimento a Lehecka. Ne risulta un break di Flavio che se lo va a prendere di forza, a 15 e costringendo a parecchi errori inusuali il suo avversario. Il momento è di effettiva esaltazione per l’azzurro, che riesce ad esprimere un gran tennis e ad assicurarsi a 15 anche un secondo break, prima di dover lottare moltissimo per riuscire a chiudere sul 6-1 in quello che è il game più lungo dell’incontro.

Si ricomincia con Cobolli che, sull’1-1, si ritrova sul 30-30 sul servizio di Lehecka, ma il ceco non lascia spazio a dubbi con una prima vincente. Subito dopo arrivano i problemi per l’azzurro, che poi deve fronteggiare due palle break non consecutive. Una l’annulla forzando l’errore di Lehecka, ma sull’altra c’è un’ottima risposta che lascia poco scampo. La situazione potrebbe cambiare ancora sul 2-4, quando arriva un bel game in risposta di Cobolli che lo porta sul 30-40, ma qui Flavio non riesce a mandare il rovescio oltre la rete dopo uno scambio possibile. Nei fatti è l’ultima vera occasione: Lehecka va a chiudere per 6-3.

Paradossalmente, Cobolli vince un punto in più (68-67), e i numeri sono anche molto simili su tutto (56%-60% prime in campo, 77%-74% punti vinti con la prima, 53%-54% punti vinti con la seconda). Al solito sono gli episodi che contano, i momenti, e il tennis alla fine diventa anche questo. Ancor più in Davis, anche se in un format ormai diverso dal 2019.