Fioccano le penalità in Brasile: anche Leclerc e Hamilton arretrati sulla griglia di partenza!

La Ferrari ha deciso di sostituire il motore endotermico su entrambe le proprie monoposto in occasione del GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. Probabilmente a causa delle basse temperature e delle previsioni meteo, che annunciano la pioggia in vista della gara di domani, la Scuderia di Maranello ha optato per montare delle nuove componenti sulle vetture guidate da Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Essendo il primo cambio della stagione, la penalità inflitta è pari a una retrocessione di dieci posizioni sulla griglia di partenza: il monegasco e il britannico dovranno partire dunque dalle retrovie, dieci posizioni indietro rispetto al risultato che emergerà dalle qualifiche di stasera in terra sudamericana. Gran Premio in salita per il Cavallino Rampante e per i due piloti, chiamati a una risposta dopo i fatti del Messico, ma sui questo tracciato c’è sempre modo di recuperare.

Sono in penalità anche altri due grandi pretendenti alla vittoria: Max Verstappen ha sostituito il motore sulla sua Red Bull e dovrà scattare dal fondo della griglia di partenza con la sua Red Bull, mentre il cambio di motore sulla Mercedes di George Russell costerà al britannico una retrocessione di cinque posizioni sullo schieramento. Kimi Antonelli si è presentato in Brasile da Campione del Mondo e punta a mettere la ciliegina sulla torta su una pista di grande fascino e prestigio.