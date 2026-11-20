Mao Shimada prende subito il largo al Finlandia Trophy 2026, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in fase di svolgimento presso l’Ice Hall di Helsinki. Il fenomeno giapponese ha ottenuto infatti un vantaggio di dieci punti nello short program, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale.

Una prova di profilo elevato quella confezionata dall’atleta di Mie Hamada, comunque non precisa al 100% nel corso del programma. Dopo un buon triplo axel infatti la classe 2008 ha atterrato un triplo flip redarguito con la chiamata di filo d’ingresso non chiaro, per poi perdere ancora qualcosa nella combinazione triplo lutz/triplo toeloop, rallentata da una sottorotazione nel primo salto. Facendo tuttavia il pieno nel grado di esecuzione sia nelle trottole che nella serie di passi (tutte di livello 4 ad eccezione della fly camel, di livello 3) la nativa di Tokyo ha sfiorato quota 80, stampando per la precisione 79.06 (45.68, 33.38).

Si è dovuta accontentare del posto d’onore provvisorio la due volte Campionessa d’Europa Niina Petrokina che, a seguito di un doppio axel di grande scorrevolezza, ha avuto un piccolo problema con la catena triplo lutz/triplo toeloop, macchiata da una chiamata sul quarto e da una di sottoruotato. Discorso speculare al triplo flip, viziato da una rotazione corta e da un problema nel filo d’ingresso. Una serie di fattori che hanno inchiodato il punteggio a 69.08 (34.85, 34.23), appena cinque centesimi in più rispetto alla sudcoreana Seoyoung Kim, terza con 69.03 (40.24, 28.79).

In piena lotta per il podio anche le altre due coreane Yuseong Kim, quarto con 68.38 (38.54, 29.84) ed Haein Lee, quinta con 67.76 (36.31, 31.45) oltre che la statunitense Isabeu Levito, sesta con 67.02 (32.67, 34.35). Piccoli passi in avanti infine da parte di Anna Pezzetta, artefice probabilmente della migliore performance della stagione per ciò che concerne il segmento breve nonostante un errore nell’axel, ruotato solo da un giro e mezzo, e da altre due sbavature sia nel triplo flip che nel lutz, agganciato solo ad un doppio toeloop, tanto da guadagnare 57.71 (30.35, 27.36), score valido per il decimo posto.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE