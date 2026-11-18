Un weekend per salire di colpi. Questo fine settimana Anna Pezzetta tornerà sul ghiaccio al Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico, prendendo parte al Finlandia Trophy, quinto atto della rassegna itinerante in scena presso l’Helsinki Ice Hall.

Sarà un impegno oltremodo rilevante per l’azzurra, reduce da una serie di eventi svolti con qualche patema di troppo. L’auspicio è che in terra nordica possa salire di colpi, andando a pulire le tante imprecisioni viste fino a questo momento, figlie anche di una preparazione tardiva dovuta ad un problema all’anca.

All’esordio stagionale, Il Budapest Trophy, Pezzetta si è fermata al tredicesimo posto, ottenendo la valutazione di 159.31; preludio di un difficile Skate Canada, chiuso in dodicesima casella con 152.80. La settima scorsa invece è arrivata la prima vittoria di questa annata sportiva, avvenuta al NRW Trophy di Dortmund, in cui ha stampato 171.23.

Adesso l’obiettivo non è quello di raccogliere un piazzamento in particolare, bensì quello di limitare gli errori e confezionare due segmenti più competitivi possibile. Il resto sarà solo una conseguenza. Anche perché la concorrenza sarà agguerrita. Anna avrà infatti la possibilità di condividere la pista con mesi massimi della disciplina: una su tutte Mao Shimada, che dovrà rispondere a distanza alla connazionale Ami Nakai, straripante a Everett. Occhio, tra le altre, anche alla sudcoreana Hein Lee, oltre che a tante altre pattinatrici di alto livello. Il parterre è ricco, tocca rispondere presente.