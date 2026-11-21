Prosegue a passo spedito l’imbattibilità di Mao Shimada. Il fenomeno giapponese, vittoriosa da oltre un quadriennio in ogni gara internazionale a cui ha partecipato, si è imposta anche in occasione del Finlandia Trophy 2026, quinto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico in scena questo weekend presso l’Helsinki Ice Hall.

Prova come sempre di livello stellare quella offerta dall’allieva di Mie Hamada, artefice di un solo errore arrivato nell’elemento più importante del layout, ovvero il quadruplo salchow, eseguito con caduta e non completo di rotazione. Ruotando senza patema alcuno un triplo axel e altri sei tripli e raccogliendo un grado di esecuzione elevatissimo nel piatto forte della casa, dunque le trottole, l’asiatica ha guadagnato la bellezza di 150.43 (83.61, 67.82) oer 229.49

Ottima prestazione anche da parte dell’estone Niina Petrokina, come Shimada anche lei dentro le Finals grazie ad un segmento più lungo di enorme consistenza che le ha permesso di stampare 144.98 (74.52, 70.46) per 214.06 precedendo la statunitense Isabeu Levito, terza in rimonta grazie ad un free da 140.17 (69.60, 70.57) per 207.19.

Passi in avanti infine per Anna Pezzetta, abile a pattinare complessivamente il settimo libero fermandosi a 118.94 (62.28, 56.66) arrivando al nuovo primato stagionale di 176.65, centrando la nona piazza. Il pomeriggio finlandese proseguirà più tardi con il libero maschile e la free dance.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE