L’Italia conquista il pass per le semifinali di Coppa Davis superando la Corea del Sud per 2-1 al termine di una sfida decisa dal doppio. Protagonisti assoluti del punto qualificazione Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, capaci di trascinare gli azzurri al successo e di strappare gli applausi del capitano non giocatore Filippo Volandri.

Al termine dell’incontro, il capitano azzurro ha voluto sottolineare innanzitutto la compattezza e la mentalità della squadra, elementi chiave anche in una giornata tutt’altro che semplice: “I ragazzi hanno lavorato benissimo, siamo il gruppo che siamo sempre stato“, ha dichiarato Volandri, rimarcando la continuità di spirito e identità di questa Nazionale.

Parole al miele, poi, per i due protagonisti del doppio decisivo. Da un lato la generosità e il senso di appartenenza di Matteo Berrettini, dall’altro le qualità tecniche e l’affidabilità ormai riconosciuta a livello internazionale di Andrea Vavassori: “Oggi è stata l’ennesima dimostrazione di quanto Matteo abbia attaccamento per questa maglia, ‘Wave’ ha fatto vedere di essere uno dei migliori doppisti al mondo“.

Archiviato il quarto di finale contro i sudcoreani, la testa è già rivolta al prossimo ostacolo in programma venerdì. Volandri non si sbilancia sulle scelte di formazione, ma traccia la strada per preparare al meglio la semifinale: “Per venerdì dobbiamo lavorare, preparare tutti gli scenari possibili e poi sotto a chi tocca“. L’Italia c’è e non ha intenzione di fermarsi.