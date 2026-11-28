Il capitano della Spagna, David Ferrer, ha parlato nella conferenza stampa della vigilia della finale di Coppa Davis contro l’Italia: sarà l’ultimo tie sulla panchina iberica, dato che dal prossimo anno l’allenatore seguirà il norvegese Casper Ruud, e la volontà è quella di vendicare la sconfitta subita lo scorso anno nell’ultimo atto.

L’analisi del match vinto oggi da Jodar: “È stata una grande giornata. Sono molto felice per la mia squadra e, naturalmente, anche per me stesso. La partita di Rafael Jodar è stata davvero molto buona. Il secondo set è stato piuttosto equilibrato e nei momenti importanti è riuscito a gestire molto bene le emozioni“.

Sull’1-0, poi è toccato ad Alcaraz conquistare il punto decisivo: “Con Carlos Alcaraz, naturalmente, ero più tranquillo. In ogni caso, ha giocato una buona partita. Non è mai facile dover scendere in campo per il secondo match della giornata, soprattutto quando si tratta della prima partita che giochi in questa settimana“.

Alcaraz era assente lo scorso anno, quando l’Italia sconfisse la Spagna in finale: “Lui sta giocando molte partite. La scorsa settimana ha giocato a Torino e questo gli dà molta fiducia. Quella di domani sarà una grande sfida e una grande opportunità per prendersi la rivincita dopo quanto accaduto l’anno scorso“.