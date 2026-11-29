Doveva essere il weekend del riscatto tecnico, quello in cui i curvoni veloci di Lusail avrebbero esaltato le qualità della SF-26. Il Qatar ha invece restituito una Ferrari spenta, quarta forza in pista e costretta a blindare il secondo posto nel Mondiale Costruttori con un ordine di scuderia che ha lasciato strascichi pesanti.

Per tutto il fine settimana, della monoposto efficiente e gentile sulle gomme descritta dai dati e dai racconti del paddock non si è vista traccia. Le qualifiche hanno certificato il ritardo: oltre un secondo dalla pole di George Russell, con Charles Leclerc settimo e Lewis Hamilton nono, intrappolato nel traffico delle Racing Bulls.

In gara il copione non è cambiato. La Rossa ha faticato a tenere il passo dei migliori, mostrando una cronica mancanza di velocità e di prestazione. A complicare il quadro, sulla vettura di Hamilton, anche una power unit già piuttosto chilometrata. Lo stesso Leclerc ha parlato di un’anomalia ancora da decifrare a Maranello.

Con il podio fuori portata, la partita si è giocata nelle retrovie, tra il sesto e il settimo posto. Una sfida interna che portava con sé le tensioni di Las Vegas, dove il contatto tra i due piloti Ferrari aveva provocato una penalità a entrambi e una dura presa di posizione di Frédéric Vasseur. Il Team Principal aveva definito l’episodio inaccettabile, promettendo un cambio di approccio.

A Lusail, nonostante le dichiarazioni della vigilia sulla ritrovata libertà in pista, il muretto ha scelto la prudenza. Hamilton ha superato Leclerc al primo giro, approfittando di una sbavatura del monegasco. Nel finale, però, i valori si sono ribaltati: con gomme più fresche e un ritmo nettamente superiore, il numero 16 ha ricucito il distacco, arrivando negli scarichi del compagno.

A quel punto è arrivato l’ordine: posizioni congelate, Hamilton sesto, Leclerc settimo. Nessun attacco. Una decisione che Vasseur ha giustificato con la necessità di mettere al sicuro i punti per il secondo posto Costruttori, conquistato con una gara d’anticipo. Leclerc ha obbedito, ma la sua frustrazione è stata evidente. Negli ultimi giri ha iniziato a produrre vistose onde dietro la vettura di Hamilton, una protesta plateale che ha mostrato quanto margine avesse sul compagno.

Il Qatar consegna alla Ferrari il secondo posto tra i marchi, come detto, ma il dato più preoccupante resta il divario tecnico dai migliori, ancora profondo. E mentre la SF-26 cerca risposte, la gestione di due piloti che non accettano di fare da comprimari continua a rappresentare un problema tutt’altro che risolto.