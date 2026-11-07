Fernando Alonso: “Abbiamo sfruttato al massimo le nostre possibilità. Siamo contenti”

Fernando Alonso partirà dall’ottava casella in occasione del GP del Brasile, ventesimo atto del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso il tracciato di Interlagos. Una prova importante per il veterano spagnolo, apparso competitivo in situazione climatiche oltremodo complicate.

Una volta arrivato in zona mista, l’ex Campione del Mondo ha commentato la sua giornata: “Abbiamo corso qualche rischio nelle Qualifiche di oggi e abbiamo conquistato il nostro primo Q3 della stagione, quindi ovviamente sono contento di questo. Sono entrato in Q3 piuttosto fiducioso, ma poi ha piovuto di più e non siamo riusciti a portare le gomme alla temperatura necessaria.

Alonso ha poi chiosato: “Non credo che avremmo potuto ottenere una posizione migliore alla fine, ma abbiamo sfruttato al massimo le nostre opportunità oggi e si tratta di un ottimo risultato. Vediamo cosa possiamo fare domani, dato che è previsto che piova di nuovo“.