Federico Iacomoni è stato l’ospite dell’ultima puntata di Bike Today, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il ciclista del Team Ukyo è da poco approdato alla Polti Visit Malta e si appresta a vivere una annata di capitale importanza per la sua carriera.

Il trentino ha iniziato il suo racconto dal momento attuale: “Ho appena iniziato la preparazione con la nuova squadra e con il nuovo preparatore. Sicuramente sarà una bella sfida ma sono molto contento di affrontarla. L’approdo alla Polti Visit Malta è arrivato, forse un po’ in ritardo rispetto al previsto, ma è arrivato. Non dico che me l’aspettavo, ma è quello per cui ho sempre lavorato nonostante le tante difficoltà che ho vissuto”.

Un cambio di casacca avvenuto a 24 anni una età particolare per il ciclismo di oggi che a volte viene quasi considerata da ‘vecchi’: “Forse per gli spettatori può essere così, ma guardando i corridori che ci sono molti sono sopra i 30 anni, per cui c’è ancora tempo”.

Il passaggio alla Polti Visit Malta farà rima con salto di qualità? “Non si parte pronti per il professionismo, ci sono sempre cose da migliorare, soprattutto dopo qualche acciacco di troppo negli ultimi anni. Con il team Ukyo è sempre stato tutto perfetto con tante persone in gamba. Il primo step l’ho compiuto quest’anno con il nuovo team. Ho già conosciuto la squadra e il metodo di lavoro e penso che sia stato fatto un altro passo importante. Devo solo avere tempo di ambientarmi”.

Il programma degli allenamenti non è ancora stato definito in maniera completa: “Andremo in Spagna a dicembre o gennaio, non c’è ancora nulla di ufficiale. Il calendario? Non ne abbiamo ancora parlato e per l’ufficialità dovrò parlare con la squadra”.

Tornando al 2026, la stagione per il nativo di Trento è stata davvero da incorniciare: “La vittoria nel Tour of Armenia non si può considerare da professionista, ma di professionisti ce n’erano tanti in gruppo. Diciamo che è stata un po’ la ciliegina della seconda parte di stagione. Ovviamente vincere una gara da professionista mi avrebbe fatto, piacere ma le occasioni non mancheranno. I Giochi del Mediterraneo? Sicuramente una delle giornate più emozionanti della mia carriera. Una esperienza fantastica con la maglia azzurra in un contesto magnifico che mi ha dato tantissimo”.

Non va dimenticato, ovviamente, il terzo posto in una tappa del Tour of the Alps: “Senza dubbio. Sia perché correvo a casa mia davanti alla mia gente e conoscevo le strade. Ero partito per cercare la top10 e vedere come muovermi dentro questo ambiente ed invece è arrivato quel risultato. La vittoria sarebbe stata un sogno ovviamente ma di più non potevo fare, complimenti a chi ha vinto”.

Che corridore è Federico Iacomoni? “Velocista non direi, mi difendo sulle salite, mi piace buttarmi nelle mischie dato che non ho paura di aprire i gomiti ed è una caratteristica che mi avvantaggia in alcuni contesti. Dal mio punto di vista sono ancora da scoprire, non ho ancora visto bene che corridore sono. Il prossimo anno sarà importante. Dovrò fare la preparazione nel migliore dei modi, seguire le persone giuste e trovare il mio posto”.

Le gare dei sogni del classe 2002: “Senza dubbio prendere parte al Giro d’Italia e anche alla Strade Bianche come spettacolo. Una Monumento non ufficiale si potrebbe dire. Una gara che ho sempre amato guardare in tv e che magari un giorno potrò anche correre. Lo sterrato? L’ho provato una volta e sono caduto tantissime volte in un circuito a Cles in Trentino”.

Il passaggio al World Tour è un obiettivo concreto? “Ora sarò 2 anni con la Polti Visit Malta e spero di poter continuare e trovarmi bene. Non ho ancora parlato direttamente con Alberto Contador, con Ivan Basso sì e senti con chi stai parlando”.

Quali sono i sogni di carriera e dell’anno in arrivo? “Vincere una tappa al Giro d’Italia per la carriera. Per il 2027 entrare nel cerchio della Nazionale”.

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