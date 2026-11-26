Nella giornata di mercoledì 25 novembre 2026 Federica Brignone ha annunciato il ritiro, mettendo fine ad una carriera leggendaria che l’ha proiettata di diritto tra le più grandi sportive italiane della storia. Le due medaglie d’oro conquistate alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 un anno dopo la frattura di tibia e perone (oltre alla lesione del crociato) rappresentano l’apice del suo percorso agonistico, anche se in precedenza si era già tolta delle grandi soddisfazioni.

Il palmarès della 36enne valdostana è sconfinato, ma tra i risultati più eclatanti dobbiamo citare obbligatoriamente le due Coppe del Mondo generali (2020 e 2025), le cinque medaglie olimpiche ed i cinque podi ai Mondiali (oro in combinata a Meribel 2023 ed in gigante a Saalbach 2025) oltre ad un bottino impressionante di 37 vittorie nel circuito maggiore.

“Quando ho rimesso gli sci questa estate la situazione non era delle migliori, con l’ultima operazione speravo che la situazione migliorasse, ma mettendo gli sci ho capito che la situazione era molto simile a quella precedente, quindi ho capito che non valeva la pena continuare. Ho fatto il possibile e non ho rimpianti, non riesco più a fare una curva senza provare dolore. Per le Olimpiadi avevo provato a farlo, ora non è più possibile.

Questi due giorni hanno rappresentato un test per avere la conferma dell’idea di fermarmi, ho deciso di comunicarlo oggi perché non sono una persona capace di mentire e non è giusto farlo per le persone che mi circondano. Organizzeremo una grande festa finale, cercheremo di organizzare un’ultima apparizione sul circuito per salutare tutti, partecipando simbolicamente ad una gara e vivere l’emozione di aprire il cancelletto. Mi piacerebbe salutare il mio mondo nel modo corretto, come non sono riuscita a fare. Vorrei prendermi del tempo, e capire cosa voglio fare in futuro“, ha dichiarato l’azzurra dopo essere tornata ad allenarsi per un paio di giorni sugli sci a Cervinia.

La “Tigre di La Salle” vorrebbe comunque salutare il Circo Bianco indossando un pettorale e aprendo il cancelletto di partenza un’ultima volta, ma per il momento non ha ancora scelto (o comunicato) quale sarà la sua gara d’addio. Due le opzioni più probabili: in pole position c’è Cortina d’Ampezzo (perfetta per chiudere il cerchio davanti al pubblico italiano), che ospiterà una tappa di Coppa del Mondo riservata alla velocità dal 13 al 17 gennaio, ma non va scartata anche un’altra ipotesi. Brignone potrebbe infatti fare la sua ultima passerella in occasione dei Mondiali di Crans Montana, iscrivendosi al gigante da campionessa iridata in carica di specialità senza togliere così il posto a nessuna connazionale.