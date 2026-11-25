Federica Brignone ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dallo sci alpino quest’oggi. A 36 anni, la campionessa azzurra chiude una carriera straordinaria, segnata da successi senza precedenti e dalla capacità di superare difficoltà che hanno trovato la loro massima espressione alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A fermarla, questa volta, sono i persistenti dolori alla gamba sinistra, conseguenza del gravissimo infortunio subito nell’aprile 2025.

La decisione è maturata dopo mesi di tentativi, cure e riabilitazione. Anche l’ultimo intervento chirurgico, effettuato nell’agosto 2026 per rimuovere placca e viti, non ha consentito di risolvere il problema. Il test sugli sci a Cervinia, nei giorni precedenti l’annuncio, ha rappresentato la conferma definitiva: il dolore non è scomparso e tornare a competere ai massimi livelli non è più possibile.

Brignone lascia lo sci da atleta italiana più vincente di sempre, con due Coppe del Mondo generali, sei coppe di specialità, due ori olimpici conquistati a Milano-Cortina e quattro medaglie mondiali d’oro. Un palmarès che racconta soltanto una parte della sua storia, perché il suo ultimo capitolo è stato scritto a dieci mesi dall’incidente che aveva messo seriamente a rischio la sua carriera.

In conferenza stampa, la valdostana ha ripercorso le tappe che l’hanno portata a questa scelta, spiegando le ragioni dell’addio e il significato di un percorso che, nonostante il dolore, le ha regalato le soddisfazioni più grandi della sua vita.

“È stata una decisione maturata ultimamente, viste le mie condizioni della gamba. Dall’infortunio passo il tempo a occuparmi di questo problema, per stare meglio nella mia vita, ma anche per fare l’atleta. Penso di averlo dimostrato l’anno scorso“.

La campionessa ha raccontato di aver continuato a lavorare per recuperare, senza mai rinunciare alla possibilità di tornare a gareggiare. L’ultimo intervento e il ritorno sulla neve erano diventati i passaggi decisivi per capire se ci fosse ancora spazio per una stagione agonistica.

“Quest’estate, quando ho rimesso gli sci, la situazione non era delle migliori. Ho provato ancora con un nuovo intervento, sperando che migliorasse. Ho continuato a curarmi, ma mettendo gli sci anche questi due giorni ho capito che la situazione è molto simile a quella di prima“.

L’infortunio, ha ricordato Federica, è stato talmente grave da condizionare la sua vita anche dopo la fine dell’attività agonistica. Il problema non riguarda soltanto la possibilità di affrontare una gara, ma la gestione quotidiana del dolore e le conseguenze che questo comporta.

“Il mio incidente è stato comunque molto grave, è qualcosa che mi condizionerà tutta la vita. Ho fatto tutto il possibile per tornare, perché ero all’apice della mia carriera, era il momento migliore per me, quello in cui me la stavo godendo di più e stavo facendo i miei risultati migliori“.

Il desiderio di tornare a gareggiare non è mai venuto meno, ma la prospettiva di affrontare un’altra stagione nelle stesse condizioni ha reso necessario un cambiamento di priorità. La valdostana ha spiegato di aver provato fino all’ultimo, senza rimpianti, e di aver deciso di fermarsi quando ha compreso che il prezzo da pagare sarebbe stato troppo alto.

“Con tanto amore lascio questo sport, perché non ce la faccio più. Non riesco più a fare una curva, ad appoggiarmi, a provare a spingere senza avere male. Per me non è più possibile fare l’atleta“.

L’azzurra ha ricordato che il ritorno alle gare nella stagione olimpica era stato un obiettivo quasi impossibile, ma che questa volta non è più disposta a ripetere lo stesso percorso. “L’ho fatto l’anno scorso per le Olimpiadi, avevo deciso di provarci. Era una sfida impossibile, ma dall’altra parte non sono più disposta a fare una stagione a mordere qualcosa a tutte le curve. Quello non è più un’opzione per me, per la mia salute“.

La decisione è arrivata dopo un lungo percorso di recupero, che Brignone ha definito difficile anche dal punto di vista mentale. La campionessa ha sottolineato come il dolore quotidiano e la necessità di sottoporsi continuamente a cure e fisioterapia abbiano reso sempre più complicato immaginare un ritorno stabile alle competizioni.

“Sono a un anno e otto mesi dall’incidente e vivere tutti i giorni con questa cosa, il fatto di doversi curare tutti i giorni, diventa sempre più difficile anche mentalmente. Soprattutto quando hai male e ti rendi conto che alcune cose che dovresti fare per fare l’atleta ad alto livello non riesci a farle“.

Il test di Cervinia, quindi, non è stato un tentativo di riprendere la preparazione in vista di una stagione già programmata, ma un passaggio necessario per verificare se fosse ancora possibile sciare senza dolore. “Mi sono allenata da questa primavera, senza stop, per poter fare questa stagione. Mi sono davvero impegnata, volevo chiudere con una stagione intera e non come ho fatto l’anno scorso, facendo due gare e poi zoppicando per mesi“.

La consapevolezza di aver già raggiunto risultati eccezionali ha contribuito ad accettare una scelta dolorosa, ma non più rimandabile. “Ho fatto la mia carriera, ho 36 anni e ho raggiunto molto di più di quello che avrei mai potuto sognare. Mi dispiace, chiaramente, perché amo fare questa vita, però dall’altra parte non era più fattibile“.

Brignone ha spiegato di aver condiviso la decisione con la famiglia, che l’ha sempre sostenuta senza imporle scelte. Dopo l’incidente, anche per i suoi cari è stato difficile affrontare un percorso così lungo e incerto, ma la consapevolezza dei risultati raggiunti ha reso più sereno il momento dell’addio. “La mia famiglia è con me, loro sono anche più tranquilli. I miei genitori sono sempre stati alle mie decisioni, non sono genitori che hanno cercato di impormi delle idee loro. Sono molto sereni, anzi penso che siano più sereni adesso che non sono più in gara“.

La campionessa ha inoltre spiegato perché abbia scelto di comunicare subito la decisione, senza aspettare ulteriori settimane di allenamento o nuove verifiche. “Io non sono capace di mentire. Non sono capace di dire al mio preparatore che tutti i giorni mi chiede come sto, come sto, il programma, di dire che mi sto allenando quando non lo sto facendo. Nel momento in cui ho deciso, ho cercato di comunicarlo il più in fretta possibile“.

Una scelta dettata anche dalla volontà di essere corretta nei confronti delle persone che hanno lavorato con lei per tutto il percorso di recupero. “Non voglio raccontare frottole a nessuno. Non voglio neanche dire a qualcuno che si sta impegnando per me e sta lavorando per me che lavori e poi io non faccio più l’atleta“.

Nel ripercorrere la propria storia sportiva, Brignone ha individuato nella Coppa del Mondo generale il momento più alto della sua carriera. Le due medaglie d’oro olimpiche di Milano Cortina restano un’impresa eccezionale, ma il valore della stagione precedente all’infortunio è stato ancora più importante per il modo in cui è riuscita a esprimere il proprio potenziale. “Per me sicuramente quello delle Olimpiadi è un momento epico, soprattutto per come arrivavo con l’infortunio. È incredibile e ancora per diversi aspetti inspiegabile“.

Il ricordo più bello, però, è legato alla stagione in cui si è sentita finalmente libera dal dolore e ha potuto vivere lo sci con maggiore serenità. “Il momento più alto della mia carriera è stato l’anno prima, quello della Coppa del Mondo. Stavo bene e mi vivevo tutto molto più serenamente. L’anno scorso è stata una tortura, per cui quello è stato sicuramente l’anno più bello e quello che mi ha regalato le soddisfazioni più grandi“.

L’azzurra ha spiegato di aver sempre considerato la classifica generale il traguardo più significativo per uno sciatore, perché rappresenta la capacità di essere competitivi in più discipline e di mantenere un livello elevato per tutta la stagione. “Sapete benissimo che per me lo sciatore con la S maiuscola è quello della Coppa generale. Il modo in cui ho affrontato la stagione, il numero di vittorie, il fatto di essere sempre lì in più discipline, quello per me è l’apice della mia carriera“.

La fuoriclasse di La Salle ha sottolineato come il percorso sia stato graduale, con una crescita costante soprattutto negli ultimi dieci anni. Non si è mai trattato di una carriera lineare, ma di una continua ricerca di nuovi obiettivi, affrontati con dedizione e capacità di adattamento. “È stata una bella lavatrice, con alti e bassi, momenti più difficili e più facili, ma mai lineare. È stata crescente e finisco all’apice della mia carriera“.

Il bilancio non è soltanto sportivo. Brignone ha raccontato di essere cresciuta come persona grazie alle difficoltà incontrate, alle persone conosciute e alle esperienze vissute durante la carriera. “Penso di essere cresciuta tantissimo a livello di esperienza, ma non solo nel mondo dello sci. Tutto questo è un bagaglio. Lo sport ti insegna tanto anche nella vita in generale“.

L’azzurra ha riconosciuto il valore delle persone che l’hanno accompagnata, non soltanto gli atleti, ma anche lo staff e tutti coloro che hanno contribuito alla sua formazione. “La persona che sono lo sono grazie a quello che ho fatto nella mia vita da sportiva e a tutte le sfide che ho affrontato in questi anni“.

Il risultato più sorprendente della carriera di Brignone è stato il ritorno alle competizioni dopo l’infortunio. A Milano Cortina 2026, a soli dieci mesi dall’incidente, la campionessa ha conquistato due medaglie d’oro, in gigante e super-G, completando un’impresa che lei stessa ha definito incredibile. “Per me è stato il momento più epico della mia carriera. È incredibile e ancora per diversi aspetti inspiegabile“.

L’azzurra ha raccontato di aver affrontato le Olimpiadi con la consapevolezza di essere ancora lontana dalla condizione ideale, ma con la volontà di portare a termine la sfida che si era posta. “Dal giorno dell’incidente ho avuto male tutti i giorni. Ero abituata anche a sentire male, mi ero abituata. Sapevo che se avessi voluto tornare in pista sarebbe stato doloroso, sarebbe stata comunque una sfida“.

Il lavoro mentale è stato determinante. Brignone ha spiegato di aver dovuto superare la paura di appoggiarsi sulla gamba infortunata e di aver concentrato le energie per arrivare pronta al momento più importante della stagione. “Sapevo che avrei dovuto avere il coraggio di affrontare la paura, di appoggiarmi sulla gamba che non voleva appoggiarsi. Ci ho provato, ho fatto un percorso grande prima“.

Il risultato ha superato ogni aspettativa, ma il dolore non è mai scomparso. Dopo la stagione olimpica, Brignone ha continuato a sottoporsi a cure e fisioterapia, tentando di recuperare le condizioni necessarie per una nuova stagione. “Quello che ho fatto alle Olimpiadi è stato incredibile. È stata una delle sfide più difficili della mia vita“.

La campionessa ha ammesso che il ritorno alle gare era stato un obiettivo quasi impossibile, ma che proprio la volontà di dimostrare a se stessa di poter tornare a essere un’atleta l’ha spinta a provarci. “Il mio obiettivo più grande era tornare e dire a me stessa che ero stata capace di tornare, di essere un’atleta di nuovo“.

Brignone ha raccontato di non aver mai immaginato la propria carriera come un percorso già definito. Da bambina non pensava di arrivare in Coppa del Mondo e, soprattutto, non aveva mai vissuto lo sci come un obbligo. “Non mi aspettavo neanche di finire a fare Coppa del Mondo. Per me è stato un percorso davvero passo per passo“.

La passione è nata dal desiderio di stare con gli amici, di divertirsi sulla neve e di condividere esperienze. La crescita sportiva è arrivata gradualmente, senza che ci fosse un progetto preciso di vittorie olimpiche o di Coppe del Mondo. “Non sono partita nella mia vita dicendo: voglio vincere le Olimpiadi, voglio vincere la Coppa generale“.

La campionessa ha sottolineato l’importanza di lasciare ai bambini la possibilità di vivere il proprio percorso senza pressioni eccessive, perché la passione deve poter crescere insieme alle esperienze. “È bello così, è bello sorprendersi tutti i giorni“.

Il futuro sarà caratterizzato da un periodo di pausa, necessario per abituarsi al cambiamento e per recuperare anche dal punto di vista mentale. Brignone ha spiegato di voler dedicare più tempo alle persone care e ai viaggi, senza però rinunciare allo sport. “Il mio obiettivo post carriera era quello di viaggiare e di fare delle cose che non ero riuscita a fare durante la mia carriera. Questo sicuramente è la prima cosa che farò“.

La campionessa ha anche chiarito che non scomparirà dal mondo dello sci. Continuerà a curarsi, ad allenarsi e a sciare, compatibilmente con le condizioni della gamba, ma senza più l’obbligo di prepararsi per le gare. “Rimarrò un’atleta tutta la vita, perché mi piace fare sport, mi piace allenarmi, mi piace fare queste cose e non smetterò mai di farle“.

Federica ha spiegato che il passaggio dalla vita agonistica a quella successiva sarà graduale e che non intende prendere decisioni immediate sul proprio futuro professionale. “Adesso voglio anche prendermi un attimo di tempo per valutare. Io ho lavorato per l’obiettivo di essere atleta fino a oggi, quindi adesso con calma, pian pianino“.

La campionessa ha anche ricordato che, nonostante il ritiro, continuerà a essere presente nel mondo dello sci, anche grazie ai partner che hanno scelto di sostenerla durante la carriera e che continueranno ad accompagnarla. “Non vi libererete di me molto in fretta“.

Il desiderio più grande, però, è quello di poter salutare il pubblico in pista, con un’ultima apparizione in Coppa del Mondo. Non si tratterà di un ritorno agonistico, ma di un momento simbolico, per chiudere la carriera nel modo che avrebbe sempre voluto. “Mi piacerebbe partecipare a una gara, chiaramente non sarò in gara a livello di tempo, perché sennò mi preparerei per la stagione. Però la mia idea è di fare un saluto partecipando a una gara, aprendo il cancelletto, avendo l’emozione di aprire quel cancelletto ancora una volta“.

L’azzurra ha spiegato che l’idea è ancora da organizzare, ma che il suo sogno è quello di trasformare l’ultima apparizione in una grande festa, per salutare tutti coloro che l’hanno accompagnata. “Il mio sogno è quello e poi di trasformarlo in una festa. Mi piacerebbe salutare questo mondo nel modo giusto, nel modo corretto, come non ho potuto fare e come sarebbe stato quello che volevo io“.

La campionessa ha infine ricordato che il valore della carriera non si misura soltanto con i risultati, ma anche con la capacità di affrontare i momenti più difficili. La sua maggiore soddisfazione è proprio quella di aver trovato la forza di reagire all’infortunio e di aver continuato a inseguire i propri obiettivi. “Di quello di cui sono più orgogliosa è che nel momento peggiore sono riuscita a tirare fuori il meglio di me“.