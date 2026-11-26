A ventiquattro ore dall’annuncio del ritiro, Federica Brignone si siede negli studi di Rai 1, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti, e si apre senza filtri. Ha ancora addosso la luce dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, la pagina più alta dello sci azzurro, e già deve fare i conti con l’addio. Una scelta dolorosa, ma obbligata: a dettarla è stato il corpo, dopo quasi due anni di calvario.

“Non è una decisione presa sul momento, ma maturata nel tempo, giorno dopo giorno, guardando come rispondeva la gamba. E in qualche modo è stata proprio la gamba ad aiutarmi a scegliere“, racconta la campionessa valdostana.

Il dolore ha presentato il conto nell’attimo più luminoso, quello in cui era in cima al mondo. “Sono stata all’apice della carriera fino al giorno in cui ho smesso, perché ogni curva in appoggio sulla gamba era una tortura. Già l’estate scorsa era stato così, e da lì ho cominciato a pensarci. Poi un nuovo intervento, le cure, la ripresa. Sono venti mesi che inseguo questo infortunio. Ho deciso con serenità: è la scelta giusta per me e per la mia salute“.

Quando guarda indietro, nel cuore di Federica si mescolano emozioni diverse, come le curve di una pista. C’è l’orgoglio, anzitutto. “Ho fatto più di quanto avrei mai osato sognare, da bambina e ancor più da adolescente“. Poi, inevitabile, la malinconia, che la “Tigre” di La Salle non nasconde: “Ho vissuto gli ultimi vent’anni dentro questo mondo. Mi mancherà maledettamente la sfida, mi mancheranno maledettamente i nostri viaggi, la squadra, le ragazze, l’allenatore. E poi, un pizzico di felicità, perché questa vita da atleta di alto livello è bellissima, ma ti stringe anche in spazi molto piccoli“.

Ma prima di riporre per sempre gli sci, resta un ultimo desiderio: stringere i tifosi in un abbraccio, sulla neve, dove tutto è cominciato. “Non ho ancora scelto dove. Penso all’Italia oppure a Crans Montana, due tappe a cui sono legatissima, che mi hanno regalato emozioni grandi“.

Lo dice con un filo di rammarico, perché avrebbe voluto salutare con un pettorale addosso. “Mi sarebbe piaciuto farlo in gara, ma stavolta non sarà una competizione. Voglio però salutare tutti dal vivo, guardandoli negli occhi. Questo è il mio sogno, vedremo cosa sarà possibile“.

Chiuso il capitolo dello sport, si apre quello più imprevedibile: ritrovarsi lontano dal cronometro, dalle sveglie all’alba e dalla routine degli allenamenti. “Ci sono cose che non sono mai riuscita a fare e che ora voglio fare. Voglio viaggiare, provare tanti sport“, dice guardando avanti.

Poi, con onestà: “Mi servirà tempo per assimilare il cambiamento. Svegliarmi al mattino e scoprire che il mio primo pensiero non è più allenarmi sarà strano. Dedicherò più tempo alla mia casa e ai miei amici. Adesso devo solo accettare, e capire, che non sono più un’atleta. È su questo che cercherò di lavorare“.