Novantuno giorni. Tanti ne sono passati dal 25 agosto, quando Federica Brignone è tornata sotto i ferri per liberare il ginocchio sinistro da placca e viti, e oggi la campionessa può finalmente riascoltare il suono che più le era mancato: quello delle lamine che mordono la neve fresca. Niente più pareti bianche di sale riabilitative, ma il candore vero di Cervinia, ammantata dalle abbondanti nevicate dei giorni scorsi.

Una mattinata in campo libero, con gli sci da gigante ai piedi e la compagnia di chi conosce ogni sua sfumatura: il fratello-allenatore Davide e lo skiman di fiducia Mauro Sbardellotto. Pochi giri, nessuna forzatura. Nessun cronometro da inseguire, solo la ricerca della sensazione più preziosa per uno sciatore, quella dello scivolamento che torna a farsi familiare sotto la suola. “A tre mesi dall’ultima operazione, sono tornata a scivolare a Cervinia e sono contenta“, ha raccontato al termine (fonte: FISI), con la sobrietà di chi sa che certe emozioni non hanno bisogno di enfasi.

Dietro quel sorriso c’è un’altalena lunga mesi. Pochi mesi fa, a Milano Cortina 2026, la valanga azzurra era stata lei: a dieci mesi appena dalla frattura scomposta di tibia e perone e dalla rottura del crociato dell’aprile 2025, aveva firmato sull’Olimpia delle Tofane una doppietta d’oro, superG e gigante, di quelle che entrano nei libri. Ma il corpo, si sa, non fa sconti nemmeno ai fenomeni. Il dolore causato dai mezzi di sintesi l’aveva costretta a chiudere in anticipo la stagione di Coppa del Mondo già a marzo e, dopo un test estivo ancora condizionato dal fastidio, a scegliere di rimettersi nelle mani dei medici.

Il 25 agosto citato, alla casa di cura La Madonnina di Milano, il dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica FISI, ha rimosso placca e viti. Da lì, una tabella di marcia fatta di fisioterapia, preparazione atletica e pazienza: un lavoro silenzioso, di quelli che non fanno rumore ma costruiscono le stagioni, e che ora procederà di pari passo con il graduale ritorno alla neve.

Quanto al rientro nel Circo Bianco, sul calendario non c’è ancora una data cerchiata in rosso. A dettare i tempi sarà il ginocchio, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. La trasferta nordamericana è già stata archiviata; l’orizzonte più credibile per rivederla al cancelletto di partenza porta a metà dicembre, magari a Sankt Moritz. Ma per ora il traguardo è un altro, e l’ha già tagliato: aver ritrovato la libertà di scivolare.

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