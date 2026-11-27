Ieri sera Federica Brignone è stata ospite di Bruno Vespa a ‘Cinque Minuti’, trasmissione di Rai 1 che va in onda da lunedì al venerdì subito dopo il TG1 serale, per commentare la sua decisione di ritirarsi dallo sci alpino agonistico a 36 anni. La fuoriclasse valdostana ha ribadito le motivazioni che l’hanno portata alla scelta di smettere, dopo aver sentito ancora troppo dolore alla gamba nel momento in cui è tornata ad allenarsi sulla neve a Cervinia.

“Non è una decisione presa sul momento, ma maturata nel tempo, giorno dopo giorno, guardando come rispondeva la gamba. E in qualche modo è stata proprio la gamba ad aiutarmi a scegliere. Sono stata all’apice della carriera fino al giorno in cui ho smesso, perché ogni curva in appoggio sulla gamba era una tortura. Già l’estate scorsa era stato così, e da lì ho cominciato a pensarci. Poi un nuovo intervento, le cure, la ripresa. Sono venti mesi che inseguo questo infortunio. Ho deciso con serenità: è la scelta giusta per me e per la mia salute“, le parole dell’azzurra.

La Tigre di La Salle vuole comunque salutare il Circo Bianco con un’ultima passerella, presumibilmente a Cortina o ai Mondiali di Crans Montana: “Non ho ancora scelto dove. Penso all’Italia oppure a Crans Montana, due tappe a cui sono legatissima, che mi hanno regalato emozioni grandi. Mi sarebbe piaciuto farlo in gara, ma stavolta non sarà una competizione. Voglio però salutare tutti dal vivo, guardandoli negli occhi. Questo è il mio sogno, vedremo cosa sarà possibile“.

Nel corso dell’intervista, senza preavviso, la Rai ha mandato in onda il video del terribile infortunio patito dalla nativa di Milano ad aprile 2025 durante i Campionati Italiani Assoluti di sci alpino in Val di Fassa. Immagini forti soprattutto per chi ha vissuto quell’incidente in prima persona, infatti Brignone (visibilmente a disagio) ha dovuto distogliere lo sguardo pur di non rivedere la caduta che – a posteriori – ha accorciato la sua carriera.

“Ci sono cose che non sono mai riuscita a fare e che ora voglio fare. Voglio viaggiare, provare tanti sport. Mi servirà tempo per assimilare il cambiamento. Svegliarmi al mattino e scoprire che il mio primo pensiero non è più allenarmi sarà strano. Dedicherò più tempo alla mia casa e ai miei amici. Adesso devo solo accettare, e capire, che non sono più un’atleta. È su questo che cercherò di lavorare“, ha aggiunto la campionessa olimpica di gigante e superG.