Il verdetto è arrivato dove tutto era ricominciato ventiquattr’ore prima: sulla neve di casa, a Breuil-Cervinia. Federica Brignone smette. Lo ha detto lei, sui canali della Federazione, novantadue giorni dopo l’ultima operazione al ginocchio sinistro, quella per togliere placca e viti. Due giorni di prove in pista, poi la decisione più difficile.

Ieri la tigre di La Salle aveva rimesso gli sci ai piedi, in campo libero, con il fratello-allenatore Davide e lo skiman Mauro Sbardelotto a guardarla. Un primo giro che aveva fatto sperare i tifosi, e che invece era l’esame vero: la gamba, dopo il guaio dell’aprile 2025, avrebbe retto? La neve non fa sconti e non conosce diplomazia. Il fisico ha presentato il conto.

“Ciao a tutti. Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male, per cui ho deciso di finire la mia carriera da atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile“. Occhi lucidi e parole schiette, senza giri, come lei è sempre stata. Del resto l’aveva detto più volte, negli ultimi mesi: mai in pista a farsi compagnia col dolore.

Nel messaggio che gela il Circo bianco c’è però un regalo, l’ultimo, ed è una promessa: “Mi piacerebbe davvero riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo e che adoro e per salutare tutti. E vi farò sapere dove e quando. A presto“.

Cala il sipario, dunque, sulla carriera di una fuoriclasse. Milanese di nascita e valdostana d’adozione, classe 1990, Brignone se ne va da regina, dopo aver riscritto tutti i primati di casa nostra: 363 gare in Coppa del Mondo dall’esordio a Lienz nel 2007, 85 podi, 37 vittorie, due Coppe del Mondo generali (2020 e 2025), cinque coppe di specialità.

Nel suo palmares anche quattro medaglie mondiali (oro in supergigante a Saalbach 2025, oro in combinata a Curchevel 2025, argento in gigante a Garmisch 2011, argento in gigante a Courchevel 2023, argento in supergigante a Saalbach 2025) e cinque medaglie olimpiche (oro in gigante a Milano Cortina 2026, oro in supergigante a Milano Cortina 2026, argento in gigante a Pechino 2022, bronzo in combinata a Pechino 2022 e bronzo in gigante a PyeongChang 2018).

Soprattutto quanto fatto a Milano Cortina 2026: contro ogni pronostico dei medici, a un anno dal crack, due ori, in gigante e in superG. Roba da non crederci, se non l’avessimo vista.

Resta da sapere dove sarà l’ultima volta. Quale pista avrà l’onore, e quale pubblico la fortuna, di dare il giusto abbraccio alla più vincente di tutte.