FANTASTIQUE! L’Italia risorge in Nations League e rifila un tris agli eterni rivali della Francia!

L’Italia di Roberto Mancini continua a vincere nella Nations League 2026-2027 di calcio: gli azzurri, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, rimontano e battono la Francia di Zinedine Zidane, sconfitta per 3-1 nella quinta giornata, la seconda di ritorno, del Gruppo 1 della Lega A.

Nello stesso raggruppamento nel pomeriggio la Turchia aveva ceduto al Belgio per 1-2: in classifica ora l’Italia è prima con 10 punti, essendo in vantaggio negli scontri diretti con la Francia, a sua volta a quota 10, con il Belgio in terza posizione a quota 9, infine la Turchia resta ferma a zero.

Nel primo tempo l’avvio non è dei migliori per l’Italia, dato che dopo appena 10′ Olise sfrutta un brutto errore di Donnarumma e porta in vantaggio la Francia. L’Italia, però, non si disunisce ed al 26′ pareggia: Cambiaghi serve un assist perfetto a Pio Esposito, che trafigge i transalpini e porta lo score sull’1-1.

Nella ripresa l’Italia riparte a tutta birra ed allo scoccare dell’ora di gioco ha l’occasione per riportarsi in vantaggio, ma Sebastiano Esposito calcia largo sulla destra il penalty del possibile 2-1. Il vantaggio dell’Italia è rinviato di pochi minuti: al 63′ Dimarco, entrato da pochi secondi, pesca Frattesi in area e la conclusione dell’azzurro è vincente.

Il 2-1 dà ulteriore vigore all’azione dell’Italia, che alla mezz’ora della ripresa si procura un altro rigore: questa volta sul dischetto va l’altro Esposito, Pio, che non sbaglia e firma la personale doppietta, portando lo score sul 3-1. Nel finale l’Italia controlla senza patemi e porta a casa una vittoria importantissima.