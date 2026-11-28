La sprint maschile in tecnica classica di Ruka, in Finlandia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci di fondo, porta in dote il terzo posto di Simone Mocellini, che conquista il terzo podio in carriera nel circuito maggiore, a quasi quattro anni dall’ultima volta, che risaliva alla prova in Val di Fiemme nel gennaio 2023.

Nei quarti di finale Simone Mocellini si classifica terzo nella seconda serie con il tempo di 2’31″28, ed il suo è il miglior crono tra quelli degli atleti inizialmente esclusi dalle semifinali, quindi l’azzurro viene ripescato come lucky loser ed approda al penultimo atto.

Non ce la fa, invece, Davide Graz, terzo nella quinta serie, più lenta di quella di Mocellini, quindi l’italiano viene eliminato e si classifica 13°. Escluso dalle semifinali anche Elia Barp, che chiude quarto nella prima batteria e termina al 19° posto assoluto.

In semifinale arriva il capolavoro di Simone Mocellini, che termina nella serie più lenta e quindi deve superarsi allo sprint per riuscire a staccare il pass per la finale: l’azzurro centra proprio il secondo posto, l’ultimo utile per superare il turno (dalla prima semifinale avanzano in quattro) ed approda all’ultimo atto.

In finale la Norvegia non fa gioco di squadra fino in fondo e Mocellini è bravissimo ad approfittarne: vince comunque il norvegese Oskar Opstad Vike, che si impone in 2’32″04 e batte a sorpresa il connazionale Johannes Hoesflot Klaebo, secondo a 1″18, ma alle loro spalle sale sul gradino più basso del podio lo sprinter italiano, terzo a 3″60.

Resta ai piedi del podio il transalpino Jules Chappaz, che chiude in quarta posizione a 9″55, mentre alle sue spalle arrivano i due norvegesi che durante la finale si sono scontrati e sono caduti entrambi: quinto Erik Valnes a 41″97, sesto Lars Heggen a 55″80.