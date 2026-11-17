È stato un esordio positivo nonostante la sconfitta quello di Flavio Cobolli alle ATP Finals 2026 di Torino. Il romano, impegnato ieri sera nella sua prima partita del girone, è uscito battuto da Daniil Medvedev con il punteggio di 7-6(4) 6-3, al termine di una sfida che ha sollevato numerose temi. L’italiano ha espresso un tennis brillante fino al tie-break, subendo poi il servizio del russo, apparso in una condizione fisica e mentale diversa rispetto agli ultimi mesi.

Per Cobolli, inevitabilmente, la strada per la semifinale è più che in salita ma le sensazioni dell’esordio a Torino sono state comunque positive, nonostante le pressioni dovute dall’assenza di Sinner (come sottolineato nella conferenza stampa). La lunga stagione del classe 2002 ha probabilmente influito su questo primo match, con una condizione fisica non è perfetta, complice anche l’infortunio di Vienna.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Fognini ha parlato dell’anno del romano e dei consigli che ha provato ad offrire: “L’ho seguito molto da casa. Sono stato con lui a Miami, era un periodo in cui era in confidenza dopo la vittoria ad Acapulco. Poi ha giocato male Indian Wells e Miami ed io gli ho consigliato, sotto sua domanda, di non giocare prima di Montecarlo per prepararsi per la terra battuta”.

La risposta di Cobolli e lo status che ha conseguito: “L’anno scorso lui ha vinto un torneo prima di Montecarlo e mi ha detto di essere un giocatore che deve giocare. Ho risposto che deve abituarsi a stare in quel palcoscenico, in quel momento ho consigliato di allenarsi e preparare meglio i tornei su terra rossa. Poi ha fatto risultato a Parigi. Ora deve pensare da top-10”.

Cosa avrebbe fatto Fognini in questi casi: “Io invece sono schietto e diretto, sono arrivato alle Finals perché Federer perse contro Wawrinka. Cobolli può rimanere in top10 e lo ha dimostrato. Qui c’è un grosso punto interrogativo. Io avrei preferito esordire contro Alcaraz per spaccare il ghiaccio senza niente da perdere. Il sorteggio purtroppo è stato quello”.