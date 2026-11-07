Fabio Di Giannantonio soddisfatto: “La prima fila è quello che volevo. Aprilia meglio sul passo”

Fabio Di Giannantonio è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio del Qatar, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Lusail il pilota ha saputo dare il proprio meglio, centrando una solida prima fila a pochissimi millesimi da Marc Marquez.

La pole position porta la firma di Marco Bezzecchi in 1:50.028 con 266 millesimi su Marc Marquez e 299 su Fabio Di Giannantonio, che chiude la prima fila. Quarto Raul Fernandez a 429 millesimi, quinto Pecco Bagnaia a 564, mentre è sesto Ai Ogura a 568. Settimo Johann Zarco a 707, ottavo Pedro Acosta a 844, quindi nono Fermin Aldeguer a 862, con Enea Bastianini decimo a 973 e Jorge Martin 11° a 1.036.

Al termine delle qualifiche sulla pista qatariota il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Complimenti a Bezzecchi e Marquez dato che sono stati in grado di migliorare il tempo già ottimo che avevamo messo a segno ieri. Nel mio caso direi che tutto è andato bene, sono in prima fila come volevo. Ho buone sensazioni ma Aprilia temo che abbia qualcosa in più di noi a livello di passo”.

A questo punto la classe regina si concentra sulla Sprint Race che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 17.00 italiane (le ore 19.00 locali). Domani, allo stesso modo, la gara lunga scatterà alle ore 17.00.