Fabio Di Giannantonio: “Mi piace molto questa pista. Abbiamo apportato tante modifiche per andare forte”

Un grande Fabio Di Giannantonio ha stampato il miglior tempo in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP del Qatar, ventesimo atto del Mondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana presso il tracciato di Lusail. Prestazione impressionante per il centauro italiano, in top 3 anche in occasione nel primo turno di libere.

Nella fattispecie il centauro in forza al Team Pertamina Enduro VR46, il quale ha segnato 1:50.406 precedendo di 0.142 la Ducati di Marc Marquez e di 0.260 l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Da segnalare inoltre l’ottima performance di Francesco Bagnaia (Ducati), quarto a 0.386. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Roma ha commentato quanto fatto:

“Questa è una pista che mi piace molto, ma non è scontato. Noi proviamo ad andare forte ovunque. Ci sono tante cose che cambiamo. Ne abbiamo cambiate tante. Cambiando alcune cose siamo migliorati molto ed è tornato il feeling”, ha detto Diggia.

Il pilota ha poi chiosato: “I valori in campo saranno gli stessi, Marc e le Aprilia potranno fare bene soprattutto con la media. Io mi vedo bene, ci siamo concentrati sul time attack, vogliamo partire bene davanti, poi ce la possiamo giocare. Media per la gara lunga? Funziona bene, la soft ha potenziale sul giro ma cala molto. E’ rischioso usarla per la Sprint ma si potrebbe fare. Noi con la media siamo in difficoltà, le Aprilia sono più avvantagggiate”.