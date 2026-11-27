Domani, sabato 28 novembre, dalle ore 19.00 alle ore 20.00 italiane, andranno in scena le qualifiche del GP del Qatar, ventiduesima tappa del Mondiale 2026 di F1. Il penultimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sul Lusail International Circuit, dove si deciderà il poleman.

L’attesa dei tifosi italiani è tutta per le Ferrari del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc, che proveranno a battere le Mercedes ed il neerlandese Max Verstappen. Differita alle ore 21.25 delle qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

Per il resto le qualifiche del penultimo fine settimana di gara della F1, il GP del Qatar, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la Diretta Live testuale.

CALENDARIO GP QATAR F1 2026

Sabato 28 novembre

15.30-16.30 F1, GP Qatar: prove libere 3 – Sky Sport F1, Sky Go, NOW

19.00-20.00 F1, GP Qatar: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita ore 21.25 TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP QATAR F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno (solo qualifiche), Sky Sport F1, Sky Sport 4K (solo qualifiche), differita ore 21.25 in chiaro su TV8 HD (solo qualifiche).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita ore 21.25 gratuita su tv8.it (solo qualifiche).

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8

Sabato 28 novembre

21.25-22.50 F1, GP Qatar: qualifiche – Differita TV8 HD, tv8.it