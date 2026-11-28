Tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton cercheranno di ridurre il gap rispetto agli avversari in lotta rispettivamente per il terzo ed il secondo posto, mentre tra i costruttori la Ferrari proverà a chiudere la partita per la seconda piazza: queste sono le due principali missioni sul taccuino del Cavallino Rampante per la gara davanti ai tifosi del Qatar.

La gara qatariota per la Ferrari sarà il momento decisivo ed arriverà domani, domenica 29 novembre, alle ore 17.00 italiane, nel corso del GP del Qatar: il penultimo atto del Mondiale 2026 di F1 si correrà sul circuito di Lusail e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1.

Per la gara del GP del Qatar la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. OA Sport vi fornirà la diretta live testuale, mentre la differita della gara sarà fruibile alle ore 21.30 in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

CALENDARIO GP QATAR F1 2026

Domenica 29 novembre

17.00 F1, GP Qatar: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW, 21.30 in differita su TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, 21.30 differita in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, 21.30 differita gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8

Domenica 29 novembre

21.30 F1, GP Qatar: gara – Differita TV8 HD, tv8.it