F1 su TV8, GP Brasile 2026: quando la gara in chiaro, orario e programma

A San Paolo nella giornata di domani, domenica 8 novembre, si terrà la gara del GP del Brasile, tappa numero venti (su ventitré) del Mondiale 2026 di F1: il fine settimana sudamericano si concluderà con l’assegnazione dei punti del weekend di Interlagos.

Alle ore 18.00 italiane il programma del Gran Premio brasiliano vedrà andare in scena la consueta gara lunga sul circuito paulista. Già assegnato il titolo piloti a Kimi Antonelli, potrebbe chiudersi anche la classifica riservata ai costruttori, con la Mercedes che deve guadagnare 3 punti sulla Ferrari per festeggiare.

La gara di F1 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport. Copertura in differita in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it a partire dalle ore 21.25.

CALENDARIO GP BRASILE F1 2026

Domenica 8 novembre

18.00 F1, GP Brasile: gara – Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, 21.25 differita TV8 HD e tv8.it

PROGRAMMA GP BRASILE F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, 21.25 differita in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, 21.25 differita gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8

Domenica 8 novembre

21.25 F1, GP Brasile: qualifiche – Differita su TV8 HD, tv8.it