Un impressionante George Russell ha messo a segno il miglior tempo al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas, ventunesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato cittadino denominato Las Vegas Strip Circuit il pilota del team di Brackley ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:34.041 con un margine di vantaggio di 911 millesimi sul campione del mondo Andrea Kimi Antonelli, mentre è terzo Lando Norris (McLaren) a 974 millesimi.

Quarta posizione per la prima delle due Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc che però accusa 1.150 dalla vetta. Quinta posizione Franco Colapinto (Alpine) a 1.157, mentre in sesta troviamo Max Verstappen (Red Bull) a 1.309. Settima per il neozelandese Liam Lawson (Racing Bulls) a 1.361 dalla vetta, ottava per Lewis Hamilton (Ferrari) a 1.393, quindi nona per il francese Pierre Gasly (Alpine) a 1.402, mentre completa la top10 l’inglese Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 1.409. 11° il francese Isack Hadjar (Red Bull) a 1.452, 12° Oscar Piastri (McLaren) a 1.763.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica ed i tempi della FP3 di Las Vegas.

CLASSIFICA FP3 GP LAS VEGAS F1 2026

1 George RussellMercedes 1:34.041 3

2 Kimi AntonelliMercedes +0.911 3

3 Lando NorrisMcLaren +0.974 3

4 Charles LeclercFerrari +1.150 3

5 Franco ColapintoAlpine +1.157 3

6 Max VerstappenRed Bull Racing +1.309 3

7 Liam LawsonRacing Bulls +1.361 3

8 Lewis HamiltonFerrari +1.393 3

9 Pierre GaslyAlpine +1.402 3

10 Arvid LindbladRacing Bulls +1.409 4

11 Isack HadjarRed Bull Racing +1.452 4

12 Oscar PiastriMcLaren +1.763 3

13 Carlos SainzWilliams +1.945 5

14 Nico HulkenbergAudi +2.350 3

15 Alexander AlbonWilliams +2.405 3

16 Gabriel BortoletoAudi +2.706 4

17 Oliver BearmanHaas F1 Team +2.897 4

18 Rafael CamaraHaas F1 Team +2.971 3

19 Sergio PerezCadillac +3.091 3

20 Fernando AlonsoAston Martin +3.208 3

21 Lance StrollAston Martin +3.640 3

22 Valtteri BottasCadillac +3.655 3