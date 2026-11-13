F1, Red Bull punta sulla continuità. Liam Lawson e Arvid Lindblad confermati in Racing Bulls per il 2027

Dopo aver temporeggiato a lungo, Red Bull ha preso finalmente la sua decisione puntando (per una volta) sulla continuità e confermando l’attuale coppia di piloti della Racing Bulls per la prossima stagione di Formula Uno. Il neozelandese Liam Lawson ed il britannico Arvid Lindblad rimarranno dunque nel Junior Team della Red Bull anche nel 2027, mentre il bulgaro Nikola Tsolov (giovane talento impegnato nella lotta al titolo in F2) dovrà rimandare il suo ingresso in F1.

Alan Permane, team principal di Racing Bulls, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter continuare il nostro percorso con Liam e Arvid anche nel 2027. Entrambi hanno dimostrato le proprie capacità e il proprio potenziale nel corso della stagione, e abbiamo potuto constatare i progressi compiuti, sia individualmente sia come coppia. Non ho dubbi che questa sia la migliore formazione di piloti per noi, grazie a una solida combinazione di esperienza e ambizione. Insieme abbiamo costruito basi solide sulle quali poter proseguire il percorso di crescita intrapreso quest’anno, continuare a migliorarci e compiere il prossimo passo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi nel 2027“.

Lawson: “Sono molto felice di poter continuare con Racing Bulls anche il prossimo anno. Abbiamo vissuto insieme una stagione fantastica e il team ha lavorato duramente per realizzare una vettura veloce, che mi è piaciuto moltissimo guidare. È bellissimo far parte di una stagione storica per la squadra, mentre continuiamo la nostra battaglia per il quinto posto nel Campionato Costruttori. È una testimonianza del duro lavoro svolto da tutti, sia in pista sia in fabbrica. Non vedo l’ora di proseguire questo percorso positivo insieme ad Arvid fino al 2027, continuando a costruire qualcosa di importante. Sono entusiasta di ciò che potremo ottenere insieme“.

Lindblad: “Sono molto felice di poter continuare con Racing Bulls anche nel 2027. Ripensando alla mia prima stagione in Formula 1, posso dire che è stato un anno davvero speciale, ricco di nuove esperienze e insegnamenti, fin dal primo test pre-stagionale. Vorrei ringraziare tutti in VCARB e Red Bull per la fiducia e il sostegno. Sono estremamente grato a ogni membro del team per il duro lavoro, l’impegno e la collaborazione dimostrati durante tutta la stagione, oltre che per gli ottimi rapporti che abbiamo costruito lungo il percorso. Non vedo l’ora di ricominciare il prossimo anno, facendo tesoro di tutto ciò che ho imparato durante la mia stagione da esordiente. Ci aspetta un anno entusiasmante e sono felice di poter continuare a correre al fianco di Liam“.