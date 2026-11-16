F1, Rafael Camara confermato in Haas per Las Vegas: valzer di piloti nel team americano

Per il Gran Premio di Las Vegas 2026 la Haas conferma Rafael Câmara al fianco di Oliver Bearman, ma nel corso del weekend impiegherà tre piloti complessivi: nelle prime prove libere, infatti, la VF-26 di Bearman sarà affidata a Ryō Hirakawa. Una scelta che riflette la gestione articolata della formazione americana nella parte conclusiva del campionato, condizionata dall’uscita di scena di Esteban Ocon e dai vincoli regolamentari imposti dalla FIA.

Per il ventunenne brasiliano della Ferrari Driver Academy si tratta della seconda presenza in carriera in F1. Dopo il debutto a San Paolo, davanti al pubblico di casa, Câmara tornerà al volante per l’intero fine settimana in Nevada, come ufficializzato dalla F1.

Il suo percorso ha una prospettiva ben precisa. Câmara ha già firmato un contratto poliennale che lo porterà a essere pilota titolare della Haas dal Mondiale 2027, e le gare finali del 2026 rappresentano per lui un’occasione preziosa. Gli permettono di accumulare esperienza diretta su tracciati dalle caratteristiche tecniche molto diverse, un banco di prova utile per arrivare pronto alla prima stagione completa.

La novità del weekend riguarda la sessione di apertura. Nelle FP1 di Las Vegas scenderà in pista anche il giapponese Hirakawa, che sostituirà temporaneamente Bearman. L’inglese riprenderà poi il proprio posto per il resto del fine settimana, mentre Hirakawa tornerà alla sua funzione di riferimento nel gruppo di piloti a disposizione del team.

Il quadro generale è condizionato dalla rottura definitiva con Ocon. Per completare il Mondiale 2026, la Haas dovrà quindi alternare esclusivamente Bearman, Câmara e Hirakawa, senza ulteriori innesti. Il pilota giapponese, in particolare, potrebbe tornare in pista già in Qatar, qualora la Toyota ne sostenesse l’impiego.

Più che una semplice rotazione, la soluzione scelta dalla Haas appare quindi un equilibrio tra esigenze contingenti e visione di lungo periodo: da un lato la necessità di gestire un organico ridotto, dall’altro l’obiettivo di costruire con gradualità la futura coppia titolare.