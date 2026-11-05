F1, Piero Ferrari si sbilancia: “Non desidero altro che vedere Kimi Antonelli sulla Rossa”

“Non desidero altro che vedere Kimi con la tuta rossa“. Un pensiero che accomuna la stragrande maggioranza dei tifosi ferraristi italiani e non solo, espresso in questo caso sulle colonne del giornale elvetico Blick da una figura di spicco della Scuderia come Piero Ferrari. Il vicepresidente dell’azienda di Maranello non nasconde la sua ammirazione nei confronti del nuovo campione del mondo, nella speranza di vederlo gareggiare in futuro vestito di rosso e non al volante di una Mercedes.

“Ad ogni gara mi ricorda il nostro Niki Lauda, e dal mio punto di vista si tratta di un complimento straordinario, ovviamente meritatissimo. Kimi, come il primo Niki in Ferrari, ha palesato da subito una maturità persino sorprendente. Io non ricordo gravi errori dell’austriaco quando mio padre gli affidò la nostra macchina. Allo stesso modo, Antonelli ha saputo evitare gli sbagli figli della inesperienza. Questo è un particolare molto significativo, perché rende testimonianza dell’equilibrio del campione“, aveva già dichiarato Piero Ferrari un paio di settimane fa in un’intervista concessa a Leo Turrini su Quotidiano Nazionale.

Sul confronto con Max Verstappen: “Max è un fenomeno! Ma è anche giusto sottolineare che, nei suoi primissimi anni in F1, l’olandese commetteva più errori di Kimi. Poi, certo, il confronto tra di loro sarà tutto da gustare, sperando del mio punto di vista che nella lotta per il titolo nel 2027 ci siano anche Leclerc e Hamilton. Mio padre sapeva apprezzare l’istinto naturale per la velocità, accompagnato dalla lucidità nella gestione del mezzo meccanico. E in questo Antonelli è già un maestro”.