PAGELLE GP QATAR F1 2026

Domenica 29 novembre

ANDREA KIMI ANTONELLI (Mercedes) 10: che successo clamoroso! Una vittoria da campione del mondo da campione del mondo. Nella prima parte di gara George Russell detta il passo e prova a staccarlo. Quando prende il comando è imprendibile, guadagna secondi su secondi e vince con oltre mezzo minuto di vantaggio. Sensazionale.

GEORGE RUSSELL (Mercedes) 6: non vorremmo essere nei suoi panni. Non vince nemmeno oggi. Nemmeno dalla pole, nemmeno con il miglior feeling dell’anno. L’inglese viene messo nuovamente ko dal vicino di box. Non vede l’ora di finire questa stagione per dimenticare, se sarà in grado, le scoppole che gli sono state rifilate da Kimi.

OSCAR PIASTRI (McLaren) 7.5: l’australiano chiude probabilmente il miglior weekend del suo complicatissimo anno. Oggi centra un podio che arriva per meriti suoi e non demeriti altrui. Bentornato Oscar, ora deve cercare di ricostruirsi in vista del 2027.

MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 5.5: dopo le splendide cose messe in mostra nell’ultimo periodo e, non ultima, la grande vittoria di Las Vegas, oggi l’olandese non è stato della partita. Ha capito sin da subito che già puntare al podio non sarebbe stato facile e, infatti, non lo coglie. Chiude quarto e non sarà certo contento conoscendolo.

LANDO NORRIS (McLaren) 5.5: discorso simile a chi lo ha preceduto. Gara pressoché anonima nonostante, ne siamo certi, confidasse di puntare al bersaglio grosso conoscendo il lay-out di Lusail. Perde anche il duello interno con Piastri. Non bene.

FERRARI 4: inutile giudicare i piloti. Hamilton e Leclerc chiudono sesto e settimo a quasi un minuto. Weekend disastroso, senza mezzi termini. Si è capito sin da subito che avremmo assistito ad una delle peggiori versioni della SF-26 dell’anno e così è stato. Monoposto disastrosa che aveva poche prerogative ma le ha perse tutte. Ennesimo anno da dimenticare. Dubbi su dubbi in vista del 2027.