Oscar Piastri sorride dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio del Qatar, ventiduesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sotto le luci dei riflettori del tracciato di Lusail il pilota australiano ha messo in scena una delle migliori prestazioni della sua non semplice annata. La pista posizionata nel deserto qatariota si è sempre sposata bene con il suo stile di guida e anche oggi ha fatto vedere ottime cose, classificandosi come “primo dei terrestri” alle spalle delle due imprendibili Mercedes.

La vittoria nella gara odierna è andata a uno stratosferico Kimi Antonelli che ha preceduto George Russell per 31.4 secondi, mentre completa il podio Oscar Piastri a 33.0. Quarta posizione per Max Verstappen a 34.2, quinta per Lando Norris a 39.1, mentre in sesta taglia il traguardo Lewis Hamilton a 57.5. Settimo Charles Leclerc a 58.0, ottavo Isack Hadjar a 59.2, quindi ad un giro Liam Lawson nono e Gabriel Bortoleto decimo.

Al termine del Gran Premio nel deserto qatariota il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento per questo risultato che mi ripaga di diversi momenti non facili in questa stagione. Sin dall’avvio di questo fine settimana mi sono sentito bene al volante della mia vettura e ho trovato un feeling interessante. Oggi sapevamo che le Mercedes, a meno di clamorose rivoluzioni, sarebbero state imprendibili e così è stato. Dal mio punto di vista mi sentivo che il podio sarebbe stato possibile e l’ho difeso con le unghie e con i denti. Ora voglio ripetermi anche ad Abu Dhabi per portare il giusto slancio in vista della prossima stagione”