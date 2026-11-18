La Formula 1, nel tentativo di offrire un prodotto sempre più accattivante per gli spettatori che seguono con immutata passione le sue gare, si prepara a vivere una nuova rivoluzione. Sembra infatti molto probabile che dal 2030 gli attuali motori andranno in pensione dopo sole quattro stagioni.

La FIA ha infatti annunciato, nella giornata di ieri, un importante accordo con FOM in base al quale dal 2030 ci saranno propulsori V8 turbo da 2,1 litri. I nuovi motori prenderanno il posto degli attuali V6 ibridi da 1,6 litri, già aggiornati in vista della stagione 2026.

Questa scelta punta, come obiettivo principale, a ridurre i costi, attraverso la realizzazione di una power unit più semplice, il peso e la complessità tecnica, ma non trascura l’aspetto della spettacolarità dell’evento perché le vetture dovrebbero essere più divertenti da guidare e da guardare. L’attuale tecnologia ibrida, pur continuando ad essere parte integrante del regolamento, assumerebbe con un peso specifico minore e i motori sarebbero alimentati da carburanti sostenibili.

Doveroso specificare che i nuovi motori sarebbero diversi dai V8 utilizzati per l’ultima volta nel 2013 perché dotati di turbo compressori. Si pensa anche a vetture più leggere e agili per accentuare l’abilità del pilota e proporre gare maggiormente combattute. L’accordo non è stato però ancora ratificato perché la FIA mira a presentare il nuovo regolamento al Consiglio Mondiale dello Sport Motoristico che si svolgerà a Shanghai a fine novembre. L’approvazione sancirebbe la fine anticipata dell’attuale generazione di propulsori.