F1, Max Verstappen: “Non volevo correre rischi in Q2, domani sarà difficile superare”

Dopo circa due ore di attesa, le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, ventesimo appuntamento del Mondiale F1, si sono concluse con la pole position firmate da Lando Norris. La pioggia sul circuito di Interlagos ha rimescolato le carte in tavola, regalando al britannico della McLaren il ritorno nella prima casella, per la seconda volta consecutiva in Brasile.

È stata una qualifica viziata inevitabilmente dalle tante penalità ai piloti per la sostituzione della Power Unit. Tra questi anche Max Verstappen che ha scelto di effettuare il cambio di motore questo weekend anche in virtù delle condizioni atmosferiche; la gara di domani si correrà probabilmente sotto la pioggia. L’olandese, che ha disputato solo il Q1 oggi, sarà quindi costretto a rimontare dalle retrovie come l’anno scorso, quando arrivò terzo.

Queste le considerazioni del quattro volte campione del mondo sulla qualifica: “Abbiamo cercato di apportare alcune piccole modifiche durante l’ultima sessione di prove libere e poi abbiamo puntato a completare un giro non appena ha iniziato a piovere. So che ogni volta che scendo in pista con le gomme da bagnato, tutto va per il meglio, quindi perché correre rischi quando non c’è molto in gioco? La macchina sembrava a posto. È un po’ difficile valutare con tutta quell’acqua in pista; inoltre, cerchiamo di non correre rischi inutili, quindi… è andato tutto bene”.