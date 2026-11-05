Max Verstappen: “Interlagos è fantastica, ci sono tante variabili. Essere secondo nel Mondiale è una sorpresa”

Max Verstappen era uno dei protagonisti più attesi nella conferenza stampa piloti del giovedì a Interlagos alla vigilia del weekend del Gran Premio del Brasile 2026, ventesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il formidabile olandese della Red Bull ha vinto tre delle ultime quattro gare e cavalca una striscia di sette podi consecutivi che lo hanno proiettato incredibilmente al secondo posto provvisorio della classifica generale dietro solamente al nuovo campione iridato Kimi Antonelli.

“Interlagos è una pista fantastica, qui ho rimontato anche dal fondo e spesso le gare sono pazze anche per il meteo. E sembra che in questo weekend possa piovere. La successione delle curve, il degrado alto ed altri fattori la rendono una gara dalle mille incognite. Ci sono tante variabili, non c’è nemmeno la Sprint quest’anno e c’è più tempo per prepararci. Vedremo“, ha dichiarato il 29enne nativo di Hasselt alla stampa verso il round brasiliano.

Sulla possibilità di riscontrare dei problemi tecnici in caso di pioggia come avvenuto in Malesia: “Direi che non avremo problemi di software, ho installato un anti-virus nella mia macchina“, scherza Verstappen. Sulle sue frequenti lamentele via radio con la squadra: “Se mi sentite lamentare in radio è perché voglio il massimo e so che c’è il potenziale per fare meglio“.

“Essere secondo in campionato è una grande sorpresa, ma abbiamo imparato a sfruttare la power unit e la macchina è migliorata. Io non ho mollato mai e dato il massimo, e a volte dare il massimo può voler dire anche chiudere al sesto posto. Il team non ha mai mollato per superare le difficoltà e crescere“, ha aggiunto il quattro volte campione del mondo sulla sua progressione nella seconda parte della stagione.