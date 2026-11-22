Un duello al limite che rovina la rimonta: Lewis Hamilton paga a caro prezzo il corpo a corpo con Charles Leclerc e Lando Norris nel Gran Premio di Las Vegas. Partito dalle retrovie dopo una qualifica complicata che aveva visto entrambe le Ferrari restare clamorosamente fuori dal Q3, il sette volte campione del mondo stava costruendo una gara tutta all’attacco lungo i rettilinei illuminati della Strip.

Intorno al sedicesimo giro, la risalita del pilota inglese si è incrociata con la lotta per la settima posizione, accendendo una battaglia a tre ad altissima tensione con il compagno di squadra Charles Leclerc e la McLaren di Lando Norris.

Nel tentativo di difendersi e guadagnare spazio nell’affrontare la stretta chicane tra le curve 7 e 8, i tre piloti sono arrivati appaiati alla staccata. Norris ha affondato la staccata all’interno chiudendo la traiettoria e lasciando margini minimi al connazionale della Ferrari, che per evitare il contatto è finito lungo oltre i cordoli, tagliando di fatto la chicane e rientrando in pista davanti alla McLaren.

Una manovra che non è sfuggita alla direzione gara. I commissari FIA, valutato l’episodio come un’uscita di pista con guadagno di vantaggio (leaving the track and gaining an advantage), non hanno usato la mano leggera, infliggendo a Hamilton una pesante penalità di dieci secondi.

La stangata è arrivata nel momento peggiore possibile: al diciannovesimo giro, un incidente tra Perez e Camara ha costretto la direzione gara a far entrare la Safety Car, innescando il valzer dei pit-stop. Rientrato ai box per montare gomme nuove e scontare contestualmente i dieci secondi di stop forzato, Hamilton ha visto svanire in un attimo tutto il lavoro fatto nella prima parte di gara, scivolando fino alla quattordicesima posizione alle spalle di Oliver Bearman e vedendo compromesse le sue ambizioni di zona punti.

VIDEO HAMILTON-NORRIS-LECLERC

⏪ Rewind to Lap 12 🚨 Hamilton has been handed a 10-second penalty for leaving the track and gaining an advantage in this battle with Norris #F1 #LasVegasGP https://t.co/jPhgdgnSDJ — Formula 1 (@F1) November 22, 2026



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