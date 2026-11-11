F1, Leonardo Fornaroli completa l’ultimo test TPC con McLaren a Jerez: nel 2027 una nuova sfida sull’Hypercar

Nella giornata di ieri si è svolto a Jerez de la Frontera il settimo e ultimo appuntamento stagionale dedicato ai test TPC (Testing of Previous Cars) per Leonardo Fornaroli, che completa così la tabella di marcia concordata per il suo primo anno in McLaren da pilota di riserva. Il ventunenne piacentino, reduce dalla trasferta in Brasile che l’ha visto anche scendere in pista nella FP1 a Interlagos, ha totalizzato 58 giri e 254 chilometri alternandosi con l’olandese Nyck De Vries sulla pista andalusa al volante della MCL39 (la vettura del 2025).

“È stato bello tornare sulla MCL39, è una macchina davvero divertente da guidare. Abbiamo seguito un programma simile a quello svolto a Paul Ricard, con diversi stint lunghi, differenti configurazioni di bilanciamento e anche qualche giro con le gomme intermedie“, il commento del campione F2 uscente al termine di una giornata cominciata in condizioni di pista bagnata.

“Questo test a Jerez è arrivato subito dopo le mie due sessioni di FP1 in Messico e a San Paolo. È un modo davvero positivo per concludere il mio programma di test all’interno del McLaren Driver Development Programme. Ho avuto modo di riflettere e confrontare questa giornata con la mia prima esperienza al volante di una Formula 1, durante il test TPC di Barcellona a febbraio. Sono soddisfatto dei progressi compiuti, sia nella guida sia nell’approccio al lavoro, grazie al supporto della squadra“, ha aggiunto Fornaroli ripercorrendo la sua stagione d’esordio nel team di Woking.

L’azzurro, che ha preso parte nel complesso a quattro sessioni di prove libere nell’arco del 2026 con la MCL40, conserverà il suo ruolo di prima riserva anche nella prossima stagione facendo però nel frattempo il suo ingresso nel nuovo progetto Hypercar della McLaren per il Mondiale Endurance: “Ora torno negli Stati Uniti per sostenere la squadra nelle ultime gare del 2026, in vista di un 2027 che si preannuncia entusiasmante, tra il team di F1 ed il McLaren Hypercar Team“.