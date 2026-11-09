F1, Laurent Mekies esalta la rimonta di Verstappen in Brasile: “Max riesce sempre a fare meglio delle nostre simulazioni”

Il Gran Premio del Brasile 2026 di Formula Uno è andato in archivio con un bilancio estremamente positivo in casa Red Bull, che ha piazzato entrambe le macchine sul podio per la seconda volta in stagione (P2-P3 come a Baku) grazie ad una rimonta magistrale di Max Verstappen in condizioni variabili dal ventunesimo posto in griglia fino alla piazza d’onore sulla pista di Interlagos.

“Non esiste una simulazione al mondo capace di prevedere che un pilota possa passare dalla ventunesima alla seconda posizione, oppure guadagnare quattordici posti in cinque giri. Max riesce regolarmente a fare meglio delle nostre simulazioni“, ha ammesso il team principal Laurent Mekies dopo la gara brasiliana esaltando le qualità del fenomeno olandese.

Verstappen si è arreso solamente alla McLaren di un solido e velocissimo Lando Norris: “Credo che Lando fosse generalmente un po’ più veloce di noi. Anche partendo dalla seconda posizione, probabilmente avrebbe avuto un vantaggio in termini di passo. Ma dobbiamo capire quanto tempo abbiamo perso per i problemi di bilanciamento, perché Max non è stato contento del comportamento della vettura“.

Mekies, parlando con i media, ha sottolineato l’enorme crescita prestazionale della RB22 da inizio anno ad oggi: “A un certo punto della stagione eravamo a 1″3 o 1″4 dal riferimento. Abbiamo messo tutto in discussione, lavorando su ogni area della monoposto. Quando siamo arrivati a tre decimi sapevamo che recuperare l’ultima parte del distacco sarebbe stato ancora più difficile. Ma nelle ultime sei o sette gare siamo stati abbastanza vicini al passo dei migliori“.