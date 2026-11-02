F1, Lando Norris sul titolo di Antonelli: “Ragazzo adorabile, non ha sbagliato niente. Se lo merita”

Lando Norris ha centrato la quinta posizione in occasione del GP del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 andato in scena presso il circuito Autódromo Hermanos Rodríguez. Una buona prestazione per il nativo di Bristol, tornato in top 5 dopo un periodo non positivo.

Nello specifico il pilota in forza alla McLaren ha ceduto il passo alla Red Bull di Max Verstappen, vincitore di giornata davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton e alla Mercedes di Kimi Antonelli che, grazie al piazzamento odierno, ha conquistato aritmeticamente il titolo.

Una volta arrivato in zona mista, il britannico più che commentare la sua gara ha rivolto diversi pensieri gentili rivolti proprio verso Kimi Antonelli, non risparmiando parole toccanti: “Prima di tutto, vorrei fare un enorme complimento a lui. Se lo merita – ha detto Norris – È stato incredibile quest’anno. È un ragazzo adorabile. Se lo merita e spero, anche se è giovane, che esca e lo festeggi come si deve. Ma ha avuto una stagione straordinaria, quindi solo molto felice per lui”.

Norris ha poi proseguito: “Non vedo l’ora di correre con lui in molte più gare in futuro. Ma ha disputato davvero una stagione perfetta. Ha dato prova di una guida incredibile e ha fatto quasi mai errori, quindi se lo merita più di chiunque altro! Sono davvero, davvero felice per lui”.